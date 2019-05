Juan Jesús Aguiar revalidó su corona planetaria en Pontevedra

Middelfart -Dinamarca- 2018 y ahora Pontevedra 2019: emplazamientos y fechas que quedarán grabados para siempre en la vida Juan Jesús Aguiar. El tinerfeño de sangre palmera volvió a revalidar su título de campeón del mundo de Acuatlón Adaptado ITU en la categoría PTS4.

El río Lérez y su espectacular entorno natural fue el escenario de la cita planetaria. El paratriatleta tinerfeño no lo tuvo nada fácil, pues en el primer kilómetro a nado se encontró con una fuerte corriente en contra. Especialista en estas lides, Aguiar abrió importantes diferencias en este primer sector.

Así, hizo 16 minutos y 42 segundos, sacando más de tres minutos al italiano Gianluca Cacciamano -19:54- y casi ocho al austriaco Martin Falch -24:38-.

La ventaja era clara, aunque unas flatulencias durante los dos primeros kilómetros de su carrera a pie -de los cinco previstos- complicaron la empresa. Empero, Juan Jesús terminó gestionando su renta para entrar en meta con un tiempo acumulado de 43 minutos y ocho segundos. A apenas 15 segundos entró el citado adversario transalpino -43:23-, mientras que a casi cuatro minutos lo hizo el paratriatleta centroeuropeo -47:07-.

"La mejor medalla ha sido compartir estos momentos de exigencia máxima, de intensidad, de contar los pasos y de repetirme continuamente confianza con mi hermano, sobrinos, familiares y amigos que han podido estar muy cerca de mí. Estoy agradecido por todo el cariño recibido estos días, por todos los mensajes de ánimo y las felicitaciones. Me siento muy afortunado de sentir el apoyo de tantas personas a las que aprecio y me dan la oportunidad de vivir estas experiencias tan especiales y de superar mis límites. Un abrazo enorme a los que dedican su tiempo a mi cuidado y perfeccionamiento como deportista y, en general, a todos los que de una manera u otra me apoyan", comentó, exultante y emocionado, Aguiar.