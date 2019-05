"No estamos siendo lo agresivos e intensos que se requiere en defensa"

J.J.R. (@juanjo_ramos), S/C de Tfe.

La ausencia que más temía José Luis Oltra para el derbi era la de Luis Milla, verdadero canalizador del juego blanquiazul y ejemplo de regularidad. Que no viera la quinta amarilla fue, probablemente, la mejor noticia del partido de Almendralejo. El propio jugador lo sabe, aunque no tomó precauciones porque el envite del pasado sábado, como el de hoy, era capital para los intereses del CD Tenerife.

Con la amenaza de la quinta tarjeta amarilla sobre partidos importantes, pero ha sabido usted aguantar.

Yo era consciente de que el partido más importante es el que estás jugando. El míster me había dicho también que metiera la pierna si tenía que hacerlo y eso estaba claro. Hubo un par de entradas que estuve cerca, pero el árbitro no me sacó la amarilla y pude llevar bien los noventa minutos sin pensarlo mucho.

Entendiendo que dudar no dudó, pero después de alguna entrada se le pasaría por la cabeza que podía quedarse sin derbi.

Hubo un momento en el que el árbitro me vino a advertir, pero no piensas en eso. Haces lo que tienes que hacer. De hecho, le dije que estaba haciendo un partido normal y que no merecía ver la amarilla.

Finalmente podrá jugar y apetece, supongo.

Sin duda. Tuve la suerte de vivir el de la primera vuelta y creo que este va a ser más espectacular aún porque es en casa. Sabemos lo que nos jugamos y sabemos que es importante por la situación en la que estamos y porque es algo de lo que estará pendiente toda la Isla.

Se suele decir que es un partido aislado del resto, en el que hay un componente emocional importante. Pero igual no tanto como otras veces por las necesidades del equipo.

Creo que es un poco todo. Somos conscientes de que no es un partido cualquiera, sino que es contra nuestro máximo rival. Peleamos por el orgullo de nuestra gente y sabemos lo importante que es para ellos. Pero también nos jugamos la vida con estos tres puntos por las necesidades que tenemos en la clasificación.

¿Una victoria podría descomprimir la situación del equipo?

Está claro que nos daría un golpe de moral muy fuerte, aunque también es cierto que si pierdes luego en Granada verías el panorama como antes de este partido. Por lo tanto, el partido más importante es el que viene. El de Las Palmas son tres puntos y conlleva otras cosas, por el hecho de ser contra la isla vecina, por lo que hay que centrarse en lo que pase durante los noventa minutos.

El míster les ha pedido esta semana que olviden Almendralejo. No hay tiempo para lamentaciones.

Es que tiene mucha importancia el partido siguiente. En esta situación no podemos pensar otra cosa. En Almendralejo no merecimos la derrota, pero no nos vale de nada detenernos en eso.

¿Refuerza de alguna manera el juego desplegado allí y la sensación de que se dominó hasta después de quedarse el equipo con diez?

Creo que ese es el lado positivo que tenemos que sacar, pero no podemos estar mirando atrás. Está siendo una temporada muy irregular para nosotros y es verdad que fuimos capaces de competir durante tramos largos. Aún así perdimos. Por lo tanto, hay que hacer más para ganar partidos.

En un derbi los errores penalizan doble y la falta de acierto se suele pagar. Ni los apagones defensivos ni los problemas de puntería en el remate pueden reproducirse.

Está claro que no estamos acertados de cara a gol, pero ese no es el punto más importante. Tenemos que mejorar mucho atrás. También delante. Creo que el otro día se dio un paso y no concedimos tanto. Es verdad que los detalles nos están penalizando y cuando eso sucede es porque no estamos siendo lo agresivos e intensos que se necesita en defensa. Si los detalles nos han ido en contra durante toda la temporada es porque no estamos haciendo las cosas bien. Por tanto, hay que emplearse más a fondo para solucionar esas cosas.

Encima Las Palmas no será por pegada?

Ellos tienen un gran equipo, con algunos de los mejores jugadores de la categoría, incluso de Primera División. Nosotros, con toda la humildad y el respeto, vamos a buscar nuestra mejor versión porque, cuando la damos, somos capaces de ganar a cualquiera.

¿Hay favorito esta vez?

No creo. Lo que sí te puedo decir es que para nosotros es muy importante el partido y creo que tenemos un plus por jugar delante de nuestra gente. A pesar de que la temporada ha sido mala, les pedimos otro esfuerzo para ayudarnos. Tenemos que estar unidos para sacar el derbi adelante.

¿Es el último derbi de Luis Milla?

No tiene ninguna importancia con todo lo que está pasando. Estoy contento, feliz y con contrato en vigor. Ni me planteo otras cosas que no sea ganar el partido y sacar adelante al Tenerife.

¿Qué daría por un gol en un partido así?

Cualquier cosa. Daría todo por un gol, pero más aún por la victoria. Si puedo ayudar, mejor.