La novedad de jugar un clásico en el Heliodoro

Más de la mitad de la plantilla del Tenerife sabe lo que es jugar un derbi canario, pero solo cuatro futbolistas han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia siendo anfitriones.

Los más veteranos, Suso Santana, Carlos Ruiz, Raúl Cámara y Aitor Sanz -el único que no podrá participar-, han tenido la oportunidad de recibir a la Unión Deportiva vistiendo el uniforme blanquiazul al menos una vez. Pero ni siquiera compañeros que han intervenido en un par de derbis y que no son nuevos esta temporada en el equipo se han visto en esa misma situación. Son los casos de Dani, Alberto y Nano, cuyos enfrentamientos con la escuadra grancanaria tuvieron lugar siempre en territorio amarillo. Ahí fue donde debutaron en un derbi Tyronne, Montañés, Malbasic, Milla, Undabarrena, Camille y Jorge; concretamente, en el duelo de la primera vuelta del presente curso. El último de este grupo, el central tinerfeño, se perderá el encuentro de mañana por estar sancionado y en verano se incorporará al Valencia, por lo que se le escapa la oportunidad de vivir un clásico canario como local. Mejor suerte podrían tener los fichajes de invierno del club o incluso otros jugadores con mayor recorrido, como Luis Pérez, que no han probado los derbis.

Entretanto, en la plantilla que entrena Pepe Mel hay hasta siete futbolistas que han actuado en estos duelos oficiales de rivalidad en el recinto santacrucero. Rubén Castro, que llegó a pisar el césped en el que se celebró en 2001 en Primera, suma tres; mientras que David García lleva cuatro, Aythami y Momo igualan el registro del goleador, y Sergio Araujo -con un tanto en propia meta incluido-, Javi Castellano y Deivid, tuvieron minutos en un compromiso con el Tenerife en el Rodríguez López.

El "sueño" de Nano Mesa

Después de enlazar tres jornadas siendo titular, Nano Mesa confía en repetir mañana y ser protagonista de un derbi en el Heliodoro por primera vez. Ya jugó dos, pero en el estadio de Gran Canaria, en 2014 (1-0) y en 2018 (1-1). Si participa, cumplirá una de sus aspiraciones, con la esperanza añadida de poder "cumplir el sueño" de marcar en un encuentro de estas características. De momento, ha aportado tres tantos en la campaña de su regreso al Tenerife, cedido por el Éibar. "Voy a poner todo mi empeño para marcar", asegura el atacante. Pase lo que pase, se ilusiona con la oportunidad de vivir de otra manera un acontecimiento que en otros tiempos presenció desde la grada. "Jugué dos derbis fuera de casa, ninguno de Liga en el Heliodoro, pero ya sé cómo son estos partidos porque los viví como aficionado. Son bonitos e intensos, con el campo lleno, la gente animando a pesar de estar como estamos...", repasa Nano, convencido de que el Tenerife saldrá "a muerte" y dispuesto a "presionar todos a una" para ganar cada batalla que surja en el césped. Serán algunos de los pasos a seguir ante una Unión Deportiva que "empezó muy bien la temporada y que se ha ido aflojando poco a poco", un rival del que destaca a jugadores como el goleador Rubén Castro y el tinerfeño Maikel.