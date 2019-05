Koko sueña con marcarle al Barcelona

Seguirá una temporada más y espera "superar la cuarta plaza"

Sinceridad, naturalidad y ambición son algunos de los atributos de la que es un nexo entre todas las componentes del vestuario blanquiazul. "Voy a seguir aquí", revela la jugadora con respecto al venidero curso, del que espera "superar la cuarta plaza". Ange Koko tiene el ingrediente para ello: "Cada jugadora debe pensar que puede dar más y hacerlo. Es cuestión de mentalidad". Va más allá en sus objetivos de cara a la 2019/20: "Me gustaría llegar a la final de Copa y clasificarnos para Champions League".

Arribó al fútbol español de la mano del FC Barcelona en la temporada 2016/17, conjunto al que se enfrentará por tercera vez (domingo, 12:00). Ange Koko N'Guessan (Costa de Marfil, 18/11/1990) espera, desde el "trabajo colectivo" y la "motivación grupal" que el Granadilla Egatesa supere a las blaugranas, que llegarán "jugándose la liga", relata a El Día en el escenario del choque, el Campo Municipal de La Palmera.

"Esta temporada estoy muy contenta por la fuerza, motivación y compañerismo existente. Somos cuartas, como el año pasado, y queremos quedar en esa posición", adelanta en la previa a la última jornada de competición. Koko advierte de que el Barcelona es un "equipo muy fuerte", y por eso está en la final de Champions.

El contexto en el que nació ha hecho de ella una persona ambiciosa y que no se rinde ante las adversidades. "Ya demostramos el año pasado que somos capaces de ganarle al Barcelona y lo vamos a hacer el domingo", asevera la exazulgrana. Si las culés se juegan el título liguero -tienen que ganar y esperar una derrota del Atlético de Madrid en Zubieta-, el Granadilla jugará "por la cuarta plaza, por el orgullo del equipo, por la afición y para que La Palmera sea una fiesta", relata Ange que, paralelamente, asume que sueña con "marcarle al Barcelona. Cualquier jugadora a la que le preguntes tiene ese deseo", puntualiza.

La atacante está logrando sus mejores números desde que llegó a la Liga Iberdrola, buena prueba de ello son los minutos que ha disputado (1.508) en competición oficial y los tres goles que ya ha aportado en ellos; el último en el duelo del pasado domingo ante el Rayo Vallecano. "La clave de mi mejoría ha estado en la pretemporada que ha hecho el equipo. Hay mucho trabajo detrás para lograr esta competitividad. Estoy en un equipo con jugadoras listas y con mucha energía", sentencia la marfileña, que asegura sentirse "muy feliz" en la Isla.

La veloz extremo también habla de las vicisitudes por las que ha pasado el Granadilla Egatesa en esta temporada. "El fútbol tiene muchas caras, malas y buenas, pero estamos contentas de lo que hemos conseguido. Lo que no me gusta es que cuando van mal las cosas se le eche la culpa al entrenador, las jugadoras también somos responsables. El preparador te dirá lo que debes hacer, pero no salta al campo" analiza centrándose en la mala racha por la que pasaron con Pier Cherubino.

Con el sistema empleado por el técnico hispano-italiano, basado en la velocidad en las transiciones y en la búsqueda constante de la portería contraria, Koko ha ganado minutos de los que antes no gozaba. "Cada entrenador tiene su forma de jugar. Pier fue delantero en su etapa como jugador, y quizá eso se nota", subraya la natural de Costa de Marfil.

Pese a retirarse con molestias en el duelo ante el Rayo, comenta que está apta para ser de la partida, algo que siempre le solicitaba a Toni Ayala en la previa del choque ante su exequipo, el FC Barcelona.