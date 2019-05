"Los derbis hay que jugarlos con el corazón y con la cabeza"

J.J.R. (@juanjo_ramos), S/C de Tfe.

Que un sevillano como Borja Lasso no haya tenido la oportunidad de disputar un derbi es casi un pecado. Como quiera que la enorme competitividad de la plantilla del Sevilla FC, club en el que se formó, no le ha permitido jugar contra el Real Betis y vivir ese ambiente especial, el del sábado puede ser su primer gran duelo de rivalidad. Eso sí, su concurso como titular quedó en duda después de las buenas prestaciones del trivote Undabarrena/Racic/Milla.

¿Apetece jugar estos partidos, verdad?

Es un partido muy bonito. Aquí, como pasa en Sevilla, se vive mucho y se siente mucho. Estoy deseando que llegue el sábado y ayudar al equipo en lo que pueda.

Habrá tenido la oportunidad de jugar muchos en su etapa de formación.

La verdad es que sí. Pero este es diferente, claro, porque allí los jugué en la cantera. Con el primer equipo solo pude aportar desde fuera, apoyando a los compañeros. En este caso, tengo un rol más importante y estoy deseando vivirlo desde dentro.

¿Cree que se parecen los derbis sevillano y canario?

Creo que sí porque tanto en el caso de Sevilla y Betis como en el de Tenerife y Las Palmas, son rivales de un nivel parejo. No es lo mismo que el caso del Barcelona y el Espanyol o el Valencia y el Levante, en los que hay una diferencia de potencial. En este caso, las aficiones también lo viven mucho. Esto lo convierte en un partido especial.

Aquí el derbi dura hasta los carnavales siguientes. ¿En Sevilla?

Dura bastante (ríe). Y en la previa también se vive mucho. Tiene unas semanitas para reírse un poco, siempre con deportividad y respeto, del eterno rival.

Habrá visto imágenes del derbi de la primera vuelta y de lo que supone, por ambiente y desplazamiento de aficionados, un partido de este tipo.

La verdad es que vi imágenes y fue una auténtica pasada como se desplazó nuestra afición a Las Palmas. Recuerdo que fue un partido igualado, como suelen ser casi todos los derbis, que se deciden por detalles. Tenemos que trabajar para estar más finos en esos detalles.

¿Cree que una victoria compensará en parte lo que ha estado viviendo la afición en estos meses?

Creo que sí. La gente ha dado la cara siempre por nosotros, nos han animado y, en muchos momentos de la temporada, el equipo no ha estado a la altura. Por unas circunstancias o por otras, aunque no es el momento de hablar de eso, ha sido así. Ahora tenemos una oportunidad de hacerlos disfrutar consiguiendo los tres puntos. Creo que además ayudaría a ver las cosas de una manera más optimista.

¿Qué le parece la UD Las Palmas?

Tiene una grandísima plantilla, no solo once jugadores, sino que cuenta con algunos de los mejores de la categoría. Vendrán a hacer un gran partido, a darle esa alegría a su afición, pero nosotros trataremos de dar el máximo para superarlos.

Viendo el dibujo táctico del otro día en Almendralejo, ¿se ve fuera del once?

Es verdad que el míster apostó por otro sistema y me tocó quedarme fuera. Pero yo dije desde que llegué que si me toca quedarme en el banquillo voy a tratar de animar, apoyar a los compañeros y que el equipo consiga los tres puntos, que es lo más importante. Claro que me gustaría dar una asistencia, marcar un gol y, en definitiva, colaborar en que se consiga la victoria.

Marcar un gol en un derbi tiene que ser?

Algo espectacular. ¿Y por qué no va a pasar el sábado? Yo siempre miro las cosas con positividad porque creo que ayuda a que salgan bien. Es más, te digo que el sábado voy a meter un gol.

El Heliodoro va a estar casi lleno.

¡Uf! Si impresiona con menos gente, me imagino lo que será lleno. Ojalá que la gente nos lleve en volandas hacia la victoria porque los puntos también son muy importantes.

¿Da igual la trayectoria de los equipos en los derbis?

Es este caso sí. Da igual que uno de los dos equipos llegue arriba y otro abajo porque eso no influye para nada en este tipo de partidos. Se suelen decir que se juegan mucho con el corazón, pero creo que también hay que hacerlo con cabeza.