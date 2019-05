CD Tenerife-Las Palmas: un derbi en torno a Oltra

Pronostica un duelo "cerrado" y con "pocos goles"

José Luis Oltra continúa sacando ventaja como el entrenador que más partidos oficiales del Tenerife ha dirigido, con 158. Se trata de un recorrido que, de paso, le permitirá convertirse en el técnico con más derbis. El valenciano llegará mañana a seis clásicos y romperá su empate con Juan Manuel Rodríguez.

Con un balance de tres igualadas y dos victorias, se encamina a la media docena de enfrentamientos con la UD Las Palmas estando al frente del Tenerife. Ese nivel de experto le da un mayor valor a sus consejos y pautas. "Sé lo grandes que son estos partidos y lo que suponen para todos", advirtió ayer un preparador que recomienda entrar en escena con "pasión e inteligencia". Son dos ingredientes básicos de una receta más compleja, porque "juegas por mucho más que por tres puntos; por el orgullo de tu gente, por hacerla feliz, y en este caso, con el plus de la necesidad clasificatoria".

Por tanto, en un duelo de rivalidad regional no pueden faltar "el esfuerzo y la intensidad, dentro de la legalidad", pero igualmente es conveniente controlar las emociones y "saber qué puedes hacer táctica y técnicamente". En resumen, "hay que jugarlo y también ganarlo".

Mañana, a partir de las siete y media de la tarde, desaparecerán las dinámicas, las estadísticas, los estados de forma... "En estos partidos no hay grandes futbolistas ni trayectorias; solo vale ganar", insistió el técnico, cuya capacidad de convicción en el cara a cara con los futbolistas tampoco será tan influyente, en teoría. "No tengo el poder de entrar en la cabeza de nadie para decirle que se abstraiga y se centre, o al revés. Es un derbi y no hay más".

Pero Oltra va un poco más lejos e incluso añade que "los sistemas, las posiciones de partida y los planteamientos dan igual", ya que "casi siempre" son los futbolistas los que protagonizan estas "películas". Eso sí, todo depende de que "compitan bien y sepan lo que tienen que hacer y lo que significan estos encuentros". De su parte queda medir los "niveles de activación", para que acaben siendo "los adecuados".

Más conclusiones de este maestro de derbis: intuye que el resultado será corto. "Me atrevería a decir que no será un partido con muchos goles, porque normalmente son muy cerrados e igualados. Hay tanto en juego y tanta pasión, que a veces se nos olvida que lo que tenemos que hacer es jugar al fútbol", apuntó el míster.

El Tenerife procurará ajustarse a este guion con un planteamiento que "no tendrá nada que ver" con el que Oltra eligió para el clásico de la primera vuelta. "Salimos con cuatro mediocentros y no me gustó, así que es algo que queda descartado", avanzó el técnico.

En cuanto al efecto que dejará el resultado en cada equipo, Oltra afirmó que un triunfo le dará "un impulso" al Tenerife y reforzará su "estado de ánimo" por lo que supone ganar un duelo de estas características. Pero también se podría dar un resultado adverso. "Si no eres capaz de ganar, que es algo que puede pasar, no tendríamos ni tiempo para lamer las heridas. Tendríamos que levantarnos para empezar a pensar en la visita al Granada. La situación sería un poco mas apremiante y tendríamos que pasar página rápido", dijo situándose en el peor escenario, el de presentarse en Los Cármenes el 10 de mayo con los mismos puntos que ahora: 40.

Poniéndose en el lugar de los espectadores, se mostró convencido de que nadie en las gradas del Heliodoro tendrá en cuenta la decepción que ha ido acompañando al Tenerife y también a Las Palmas a lo largo del presente curso. "Todo es eso se va a olvidar", garantizó el entrenador. "Esa sensación volverá y se acentuará en el equipo que no logre obtener un buen resultado, porque lloverá sobre mojado, pero en el transcurso del encuentro las dos aficiones se van a volcar y van a animar".

Sin recuperar aún su función de entrenador, calificó como "algo normal" que un seguidor de la Unión Deportiva tenga la esperanza de que el equipo amarillo empuje a su eterno rival hacia una situación más comprometida en la lucha por la permanencia. "Es un derbi y eso es algo normal", opinó. "En el fondo, creo que tanto para ellos como para nosotros es positivo que se jueguen derbis cada temporada, y ojalá fuera en Primera División, pero también entiendo que haya gente tan radical que valore más la posibilidad de meter más abajo al adversario", declaró antes de ampliar su reflexión diciendo que "para la gente, el aliciente de quedar por delante no es un tema menor", de manera que es lógico que "te quieran ganar y dejarte tocado".

En su análisis del clásico no apartó la mirada a una UD Las Palmas cuya plantilla situó entre las "tres mejores" de la categoría por "capacidad individual y talento", entre otras virtudes. "Tiene unos futbolistas increíbles y con mucha pegada, y un entrenador con una experiencia tremenda; es un rival difícil", destacó el entrenador local. Palabra de José Luis Oltra. Palabra de experto en derbis.