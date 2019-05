Vidorreta: "Estamos con ganas de disfrutar de esta oportunidad"

Txus Vidorreta piensa en positivo. En las horas previas a su semifinal contra el Telenet Gisnts Antwerp en la Basketball Champions League, el técnico del Iberostar Tenerife tiene "buenas sensaciones" sobre el papel que pueden realizar los suyos en esta Final Four. "El miércoles hicimos un buen entrenamiento y el equipo está bien físicamente tras haber recuperado a los jugadores que tenían alguna molestia tras los dos partidos de liga, en especial Nico Brussino, al que hubo que darle descanso lunes y martes", comentaba el preparador canarista este mediodía tras la protocolaria rueda de prensa en la que tomaron parte los técnicos de los cuatro conjuntos. "Estamos con ganas de que llegue el que ahora mismo es el partido más importante de la temporada, con la ilusión de hacer un buen trabajo y de disfrutar de la oportunidad que se nos ha presentado", añade el bilbaíno.

Sobre el tener que jugar este viernes a las 21:15 horas locales Vidorreta no se muestra preocupado. "Me agrada jugar el segundo partido, me motiva más. Me gusta ser el combate importante de la velada", señala, por lo que a la vez cree que "el día no se hará largo". El objetivo inicial, "tumbar por primera al anfitrión y llegar a la final".

Lo tratarán de hacer los canaristas "sin ninguna presión". "Esta es una eliminatoria abierta en la que cualquiera puede ganar. Sabemos que jugando en casa siempre tienes un grado de presión adicional, pero nosotros estamos motivados", especifica el técnico del Iberostar Tenerife, que recuerda las prestaciones de los suyos en los encuentros señalados. "Se nos dan bien los partidos importantes y en ellos el equipo juega bien", deja sobre la mesa, pero sin menospreciar a un rival "que ha eliminado, por ejemplo, al Murcia, que era el que menos partidos había perdido este año". "Ellos físicamente son potentes, trabajan muy bien defensivamente y sacan muchas ventajas de sus virtudes. Pero nosotros tenemos más experiencia que ellos y ya hemos sido capaces de meternos dos años en la Final Four", especifica en relación al conjunto preparado por Roel Moors.

En lo concerniente al ambiente en contra que puede encontrarse este viernes noche (más de 15.000 seguidores animarán al Antwerp), Vidorreta no expresa temor alguno. "Siempre es bonito jugar en un campo de estas dimensiones y estoy convencido de que el equipo dará lo mejor de sí mismo", reitera el entrenador canarista, que igualmente valora "el gran respaldo y aliento" que sentirá de los más de 300 seguidores canaristas que estarán en la grada del Sportpaleis de Amberes. Con todavía dos entrenamientos por delante, Txus prefiere no hacer público aún el descarte que debe realizar. "Tenemos la ventaja de esperar hasta el final, pero el viernes por la mañana haremos comunicación interna", dijo en este sentido.