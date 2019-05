"Me han hablado del derbi desde el primer día que llegué a la Isla"

J.J.R. (@juanjo_ramos), S/C de Tfe.

Mauro dos Santos se dispone a vivir su primer derbi canario. Conoce estos duelos de rivalidad por los Banfield-Lanús que le tocó jugar en Argentina, donde no le fueron mal las cosas (una victoria y un empate). Pero ahora quiere ayudar al Tenerife para ganar un partido del que le han estado hablando "desde el primer día".

Supongo que uno es futbolista, entre otras cosas, para jugar este tipo de partidos.

Obviamente tienes la ilusión de jugar partidos así. Y más en el caso de este derbi, que pinta espectacular poder estar ahí y vivirlo.

¿Qué le han contado los compañeros del partido?

Muchas cosas. Te hablan de este partido desde el primer día que llegas. Dicen que es un derbi que se vive con mucha ilusión. Se nota en la gente, que te va transmitiendo esas ganas. Jorge me ha contado y me he ido metiendo cada vez más en el del sábado. Conlleva mucha responsabilidad y deseamos darle los tres puntos a nuestra gente. Fíjese que lo que más me ha llamado la atención cuando he seguido el Tenerife-Las Palmas por televisión es el despliegue de las aficiones.

¿Y José Luis Oltra?

Es un motivador nato y conoce bien los derbis, tiene experiencia en ellos y nos ha transmitido la importancia de la victoria. No son tres puntos, es algo más.

Se suele decir que en este tipo de duelos de rivalidad los errores penalizan doble y los aciertos son casi definitivos.

Cada partido es un mundo. En esta categoría aún más. Pero en los derbis se nota más. Hay que jugar con corazón y con cabeza. Por eso, creo que hay que estar el doble de concentrado por lo que supone, por la afición y porque lo necesitamos. Si estamos centrados y ganamos duelos tendremos muchas posibilidades. Ojalá nos toque festejar cuando el árbitro pite el final acá en nuestra casa.

Le va a tocar cambiar de pareja en el centro de la defensa con la sanción de Jorge.

Todavía el míster no ha dado el equipo y no doy por seguro que vaya a estar. Trabajo para estar en el once, para hacerme un hueco. Mentiría si no dijera que me hace una gran ilusión estar el sábado.

¿Cómo se está encontrando? ¿Nota evolución en su rendimiento cada semana?

Sí, al final cuando vienes de un equipo en el que no tienes continuidad, cuesta más. Vine en enero con muchas ganas de aportar, pero tuve el contratiempo de la rodilla y estuve casi un mes parado. De vuelta he empezado a agarrar ritmo y cuesta, pero creo que entrenar no es lo mismo que la competición y jugar 90 minutos. Por suerte, el míster me está dando la confianza de jugar cada semana.

Imaginemos un córner en el que usted se incorpora, ve el balón con posibilidad de rematar, salta y cabecea a gol.

La verdad es que se me pasan muchas cosas por la cabeza. Lo primero es saludar a mi mujer porque si no ese día duermo en la calle (bromea), pero sería precioso hacer un gol en un derbi, ver a la gente festejar, abrazarse?

Hemos estado cerca de vivir un derbi Dos Santos-Mantovani.

Me hubiese hecho mucha ilusión. Él está ahora en Huesca y nosotros vamos a tener la oportunidad de jugar un partido muy bonito. Quiero disfrutarlo y conseguir la victoria.

¿Le ha contado algo de lo que es Las Palmas? ¿Conoce el equipo?

Me gusta ver mucho fútbol y lo he visto jugar. Pero es que cada partido es diferente. Todo pasa más por nosotros: hacer nuestro juego, creer en nuestras posibilidades y estar concentrados los 90 minutos. Cuando lo hicimos, salimos victoriosos.

No sé si llega en buen momento este partido en función de la situación clasificatoria.

No complica, para nada. No son solo tres puntos y eso motiva más. Lo jugamos en casa, hay que ganarlo y luego ya nos centraremos en lo que viene. Pero hay que ir partido a partido.

¿La permanencia pasa por ganar este derbi?

El hambre tiene que notarse desde el primer minuto porque creo que ganar nos daría un buen respiro. En el tema anímico sería un buen empujón. Pero insisto en que no debemos pensar en las siguientes finales, sino en esta. Creo que podríamos alejarnos de esa zona.

Ha jugado algún duelo de rivalidad, pero ¿alguno como este?

Salí de Banfield, que está al lado de Lanús. Allí también se vive muchísimo, como hacemos en Argentina. Pero este tiene algo más especial aún. Lo ves en las redes sociales, en la gente que te hace sentir ese cariño y ese apoyo, también esa exigencia de ganar al eterno rival. Y más en nuestra casa.

¿Qué le diría a la afición?

Que esperamos brindarle una alegría. Obviamente, la gente no nos va a fallar y va a estar el sábado alentando al equipo desde el primer minuto.