El más difícil todavía de Cruz

Aunque será difícil que no quede en un segundo plano tras el ERC, el S-CER y el CERA, el Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto también merece la atención de los aficionados, y más en una edición como ésta en la que arranca una temporada que promete ser emocionante. Debería, ya que se dan todos los factores necesarios para que tengamos que esperar hasta final de año para saber quién se proclama campeón.

El favorito, palmarés obliga, es Enrique Cruz, que con Yeray Mujica y el Porsche 997 GT3 se han ganado la consideración de imbatibles. Al menos hasta ahora que los GT se habían librado de la limitación vía brida en pruebas al margen del campeonato nacional. Ahora tendrá que lidiar con este factor en la totalidad del calendario, aunque el pasado año, en este mismo rally, ya dejó claro que, en sus manos, hace falta algo más que una brida para neutralizar el Porsche.

Pero hay más. Si el de La Laguna quiere elevar a seis el número de títulos consecutivos y romper así el empate con Carlos Alonso Lamberti e irse a por los siete de José Mari Ponce, tendrá que ganarle la partida a uno de los rivales más temibles: Yeray Lemes. El lanzaroteño va a tener que dar con la tecla para acelerar su adaptación al Hyundai i20 R5, pero si lo hace, él y Ariday Bonilla pueden ser el antídoto perfecto contra el dominio de Cruz, Mujica y los GT.

Con el Peugeot 208 T16, Adrián García también es otro ingrediente a tener en consideración en esta ecuación del regional 2019. El año pasado apuró toda opción que le dio Cruz a raíz de su abandono en Adeje, pero después de una temporada con un R5, le toca pasar al ataque en un entorno normativo que le es favorable.

Aunque, desgraciadamente, su paso por el regional va a ser puntual, hay que incluir también entre los favoritos a comandar la clasificación en ese apartado a Luis Monzón-José Carlos Déniz (Ford Fiesta R5) y a Toñi Ponce-Rubén González (Hyundai i20 R5). Incluso José Mari Ponce, que con 45 años en activo, sigue siendo ejemplo de ambición y pundonor, querrá un sitio entre los mejores con Carlos Larrodé hombro con hombro en el pequeño SEAT JTR 600. Armide Martín, copilotado por Pedro Domínguez, tendrá por fin la oportunidad de pilotar un R5, en concreto, el Citroën DS3 de Benjamín Avella.

David Perdomo sale a calentar

Aunque no será hasta el Rally Villa de Adeje, una semana más tarde, cuando conduzca por primera vez el Opel Adam R2, David Perdomo es la prueba fehaciente de que cualquier aficionado de los que van a seguir a pie de tramo el rally puede llegar a ser piloto. La Escuela de Pilotos DISA Copi Sport concluyó el pasado mes de enero su búsqueda de un nuevo talento y lo encontró en este joven palmero de 26 años. No es novel, ya que cuenta en su historial deportivo con varias participaciones como piloto y como copiloto, pero seguro que la próxima semana, en Tenerife, saldrá con la ilusión de un debutante. Antes de Perdomo, DISA y Copi Sport dieron una oportunidad a Pablo Suárez, Daniel Santana, Antonio Acosta, Domingo Expósito y Yeray Pérez con este programa que, coincidiendo con el Rally Islas Canarias, vuelve a ponerse en marcha por séptimo año consecutivo.