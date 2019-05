El derbi en el que Nino fue Óliver Atom

Manolo Martínez gana un duelo aéreo, Ángel baja el balón con el pecho y, sin dejar caer el balón al césped, hace la pared con Alfaro antes de mirar a la izquierda y entregársela a Nino en carrera. Este da un primer toque para orientar el balón hacia la portería, deja que llegue David García y lo sienta con un recorte antes de pegarle a portería, buscando con rosca el segundo palo para alejar el balón de Santamaría. Nueve toques, casi 40 metros recorridos y un contragolpe que acabó en uno de los goles más recordados de un clásico del fútbol canario.

Ocurrió un 25 de abril de 2009, con el Tenerife peleando por el ascenso y Las Palmas en tierra de nadie. Y una repetición televisiva dio al gol de Nino el lustre que merecía. Televisión Canaria había alquilado un helicóptero para que sobrevolara el coliseo capitalino y ofreciera imágenes espectaculares del partido. Una de ellas fue la repetición del tanto, que pareció entonces de dibujos animados. Nino se convirtió entonces en Óliver Atom, el popular protagonista de la serie japonesa Campeones.

"Posiblemente fue de mis mejores goles, aunque por suerte marqué muchos en Tenerife. No sabría decir si fue el mejor, pero seguro que uno de los mejores", cuenta Nino con la humildad que le caracteriza. El delantero, que se llevó un dvd con todos sus tantos como blanquiazul cuando se marchó de la Isla, recuerda que "aquella repetición desde arriba, desde el helicóptero. Fue muy bonita".

El ahora jugador del Elche no se olvida de la jugada, que fue "muy bonita" y que acabó "de la mejor manera" porque tuvo "la suerte" de que "saliera bien el recorte y el tiro cruzado". Como hacía entonces, se quita impotancia: "Estaba en un momento dulce, entraba todo". Fueron 29 dianas aquella temporada, aunque esta sea de las más evocadas.

Sus recuerdos de estos partidos de rivalidad son "bonitos", aunque lanza una advertencia: "los que lo hemos jugado sabemos que si lo ganas sales a hombros y si lo pierdes estás un mes llorando".

Entonces no hubo lágrimas que no fueran de alegría. "Fueron tres puntos muy importantes", confiesa Nino que agradeció "marcar un gol así en un derbi", pero más aún por lo que significó luego. "Luchamos mucho para conseguirlo, pero resultados así nos dieron mucha confianza", admite. El triunfo apuntaló la candidatura del Tenerife.

"Tenerife y Las Palmas querrán fallar lo menos posible"

El dorsal número 7 más recordado del Tenerife ve a su exequipo "con muchas necesidades" en virtud de su situación clasificatoria. "Un equipo así sabe lo que se está jugando. Estás ahí por la dinámica y las cosas que se te juntan, como que la pelota no quiere entrar y es delicado", expone antes de referirse a Las Palmas de forma similar: "Así es la Segunda. Ellos tenían el ascenso como objetivo y están ahí. Por eso, creo que va a ser un partido disputado, en el que los dos querrán fallar lo menos posible". Nino se apoya en que "el Tenerife es intenso en casa, cuesta ganarle y a Las Palmas le cuesta más fuera". No obstante, advierte de "la calidad" que tienen los amarillos. El delantero del Elche cree que la presencia de Oltra puede ayudar, aunque "lo está pasando mal ahora porque quiere sacar al equipo adelante y hay situaciones que no puede controlar. Pero hay que confiar en él".