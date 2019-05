Tim Abromaitis reclama su doble corona

Hace dos años y un día la plantilla del Iberostar Tenerife levantaba el título de la Basketball Champions League. Uno de los seis supervivientes de aquel conjunto es Tim Abromaitis, de los jugadores más diferenciales de toda la competición y que este fin de semana afronta un doble reto: el más sencillo y asequible, convertirse en el jugador que más encuentros ha disputado dentro de la BCL; el otro, más ambicioso y general, alzar por segunda vez el trofeo de ganador. "Me sentiría muy orgulloso y feliz si además de jugar los dos partidos logramos ganarlos", reconocía ayer el interior de Connecticut. Sería algo así como reclamar una doble corona y elevar más, si cabe, un ya prestigioso estatus ganado a pulso a lo largo de tres años y más de medio centenar de encuentros.

"Guardo en mi memoria perfectamente el primer partido en Croacia; jugamos en Zagreb, y recuerdo que llegábamos bastante justos al partido, pero afortunadamente todo salió bien", rememora Tim sobre el inicio de una andadura con bastantes más alegrías que decepciones. Por mucho que al equipo le costara asimilar el cartel de aspirante a todo desde el mismo minuto uno. "Aquel día alguien en la guagua comentó que nos estaban poniendo como favoritos para ganar el título, pero yo no me lo quería creer porque había muchos otros equipos muy buenos. Tenía que ser una equivocación", rescata de su mente Abromaitis. "Y ahora estamos de nuevo aquí con la posibilidad de ganar un segundo título, lo que sería algo muy grande para mí y para todo el club", añade el interior canarista, incapaz de afirmar que "este torneo se quede corto para el Canarias". "Sería genial que en el futuro el club pudiera jugar en la Eurocup o en la Euroliga, pero esta es la que nos toca y ya de por sí no es sencillo ganar a muchos de los rivales", deja claro el dorsal 21 aurinegro.

A lo largo de estas tres temporadas Abromaitis solo se ha perdido un encuentro (este curso contra el Opava), y por decisión técnica de Txus Vidorreta para darle descanso. En total 53 presencias marcadas por la fiabilidad de cara al aro, tal y como atestiguan sus porcentajes de acierto: 56,6% en tiros de dos, 47,7% en triples y 84,3% en libres. Seguridad y regularidad que, salvo infortunio físico, convertirán el domingo al pívot estadounidense en el jugador con más choques celebrados en estos tres cursos de historia de la BCL: 55. Solo Giannoulis Larentzakis alcanza esa cifra.

Lo hace Abromaitis tras un par de semanas renqueante a causa de un problema en la cadera y un esguince de tobillo del que se ha resentido un par de veces. Ahora, dosificado en su justa medida, y bien cubierto "por un Pierre [Gillet] que está jugando muy bien y mereciéndose muchos minutos", para Tim no hay excusas. "Me siento mejor, solo con un poquito de dolor, aunque en este momento de la temporada todos tenemos algo. Si llegas aquí sin algo de dolor es que no estás haciendo bien tu trabajo. No me puedo quejar de mi condición, estoy listo para jugar este fin de semana y poder luchar todo lo posible", asevera el interior.

MVP de los cuartos de final del presente curso, y clave en la semifinal de hace dos años contra Venecia, Tim aterriza esta tarde en Amberes con la intención de desquitarse de su anterior final, en la que fue una sombra de sí mismo por culpa de una lesión que luego le haría perderse el epílogo de la ACB. Con la regularidad como mayor aval, Abromaitis sabe también que la Final Four del fin de semana será un escaparate perfecto para volver a mostrar su calidad y dificultar, como en los últimos veranos, su continuidad como canarista. Eso sí, su cabeza tiene prohibido pensar más allá del día 5...o como mucho el 6. "Estoy aquí para disfrutar estos partidos, y solo pienso en jugar bien, si es posible ganar y después celebrarlo. Bueno, en la celebración pienso bastante", admite entre una sonrisa cómplice del deseo aurinegro de volver a proclamarse campeón de la BCL. Ojalá el domingo por la noche pueda dar rienda suelta a su imaginación y festejar no solo su segundo título sino también que nadie acumula más experiencia que él.

El de más minutos

Con 781 en la Liga Endesa y 403 en la Champions, Tim Abromaitis es el canarista con más minutos disputados esta campaña, aunque la media no llega a 25 por encuentro. "Me gustaría disputar los 40, pero está claro que no es posible. Me siento bien con lo que estoy jugando hasta ahora", reconoce.

Sin relajaciones

Cuestionado por si el bajo pedigrí internacional del Telenet Giants Antwerp pudiera conducir a la relajación canarista, Abromaitis es tajante. " No, no vamos a hacerlo en absoluto porque hayan quedado cuartos de su grupo ni por nada parecido. Han ganado las dos rondas anteriores para llegar hasta aquí, juegan delante de su afición y será muy difícil. Es un rival duro al que le tenemos todo el respeto", deja bien claro Tim.

Ante más de 30.000

Seguramente se tope mañana el Iberostar con una cancha en la que casi 18.000 espectadores estén animando efusivamente a su rival. Nada nuevo, sin embargo, para Abromaitis. "En la Universidad [de Notre Dame] jugamos varias veces en pabellones así de grandes. Por ejemplo, en Syracuse había una vez más de 30.000 personas, así que creo que no sentiré nada de presión ni algo diferente. Cuando empiece el partido no pensaré en el ambiente que habrá. Iré a hacer mis cosas y creo que el resto del equipo igual", revela sobre una posible influencia del entorno.