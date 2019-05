Ramírez no dimitirá, pese a le petición de Ultra Naciente

El presidente y máximo accionista de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, manifestó ayer que solo vendería el club si le llegase una oferta satisfactoria, y que mientras eso no ocurra seguirá como dueño de la entidad, con el objetivo de devolver al equipo a Primera División.

En una entrevista concedida a los medios del club amarillo, el dirigente respondió así a un comunicado emitido por la veterana peña Ultra Naciente para pedirle que diera un "paso al costado" por considerar que su gestión ha generado una "fractura social" con los aficionados.

"La ley no me permite darle la espalda a mi responsabilidad y a unas obligaciones intransferibles. Si alguien quiere comprar mi paquete de acciones, que se ponga en contacto conmigo, y si la oferta me satisface, de ahí puede salir el nuevo presidente", manifestó, aunque aseguró que actualmente no tiene ninguna proposición.

Ramírez cree que son los malos resultados deportivos los que han provocado esa petición de algunos aficionados, y ahora espera generar un "cambio de opinión" y convencerles con la planificación de la próxima temporada, en la que avanza que habrá un "reajuste presupuestario" al no lograr el ascenso.

El presidente opinó que el "gran error" de la presente campaña fue "no detectar las carencias" de la plantilla de futbolistas, aunque a su juicio no supone "ningún drama" el hecho de no haber conseguido el objetivo.

Para el siguiente curso, afirmó que deben "desinflar las urgencias" y no tener "ninguna prisa" para lograr el ascenso.

De cara a ese próximo "proyecto ilusionante" en el que ya trabajan, anunció que volverán a apostar por una mayor política de cantera, que según sus propias palabras fue traicionada cuando el club consiguió el ascenso a Primera División, donde estuvo tres temporadas.

También confirmó que hay "muchísimas posibilidades" de que el actual entrenador, Pepe Mel, continúe como máximo responsable técnico porque "reúne todas las condiciones", si bien a falta de alcanzar un acuerdo económico con el club, porque el preparador madrileño tiene "un caché importante en la categoría", precisó.