"Si queremos alejarnos del descenso, este es el partido idóneo"

Suso Santana va camino de jugar su séptimo derbi canario oficial. Lo hace como el único integrante de la plantilla del Tenerife que sabe lo que es marcarle un gol a la UD Las Palmas vistiendo el uniforme blanquiazul. Ese acierto le sirvió a su equipo para empatar en el clásico de la primera vuelta, celebrado en el estadio de Gran Canaria.

¿Cómo vive estos días?

No cambio mucho la rutina en comparación con otras semanas; cuido un poco más los detalles. Luego, cada partido es especial, pero, quieras o no, los derbis lo son mucho más por lo que significan. Y no sabes si va a ser el último. Los vivo con mucha intensidad.

¿Le llegan más mensajes a su teléfono en una semana como esta?

Sí, tenemos un grupo en el que hay muchos excompañeros y es verdad que nos están enviando mucho ánimo, porque saben que no estamos en una buena posición. También hay mucho cachondeo.

¿Qué papel juega el capitán en el vestuario en una semana como esta? ¿Qué le transmite al grupo?

El sentimiento de la gente y, sobre todo, lo que tiene que significar un derbi. Hay que vivirlo desde el minuto uno y así está siendo. Los compañeros que llegaron en enero y los que llevan aquí desde la primera vuelta ya saben que no es un partido más; es diferente.

¿Le gusta ejercer ese liderazgo?

Todo lo que sea aportar es una motivación, pero no creo que sea el único que tenga que hacerlo; somos un equipo. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y tirar en la misma dirección.

¿Cuáles serán las claves?

Será importante, sobre todo, no encajar y no ir a remolque, porque en la mayoría de los partidos de esta temporada recibimos goles primero y no siempre vamos a conseguir empatar o remontar.

¿Qué influencia tiene en estos partidos el factor anímico?

Tendremos que estar muy tranquilos, porque en esos 90 minutos caben muchos partidos distintos y habrá que saber jugarlos todos.

¿Qué le está faltando al Tenerife? ¿Es solo cuestión de suerte?

Suerte, gol, que no nos marquen siempre primero... De treinta y tantos partidos, en unos 29 hemos ido por detrás en el marcador, y eso no nos puede pasar, sobre todo este sábado si queremos ganar.

¿Qué tal llega al derbi después de una jornada sin competir?

La verdad es que me encuentro bien, descansado. Estoy bastante bien física y mentalmente.

Vio la quinta amarilla dos jornadas antes del derbi. ¿Lo pensó?

No la busqué. Me perdí un partido importante ante el Extremadura. Ante el Almería vi una tarjeta inútil por protestar, por la impotencia de ver que no salía nada.

Jorge Sáenz sí se perderá el derbi por su expulsión en el Francisco de la Hera. ¿Lo lleva muy mal?

Está fastidiado. Es de aquí y le gusta vivir estos partidos. Espero que esta baja importante no nos pase factura. Lo está pasando mal.

¿Y Oltra? ¿Cómo está?

Se le lleva discutiendo bastante tiempo, pero en la plantilla siempre hemos dicho que estamos con él. Confiamos en el trabajo que está haciendo y lo único que tenemos que hacer es plasmar todo eso en el campo y en los partidos.

¿Agradece que el club sí haya tenido paciencia esta vez?

El club ha confiado en él, igual que nosotros. Pero tenemos que demostrarlo en el campo. De nada vale que diga que estamos con su trabajo si después hacemos partidos como el del Almería.

¿Hay temor por la cercanía de los puestos de descenso?

El margen es de tres puntos y la posibilidad existe, porque estamos marcando la permanencia y todavía quedan seis finales. Y si queremos alejarnos del descenso, el derbi es el partido idóneo, porque, aparte de sumar una victoria necesaria, el triunfo nos daría un gran respaldo anímico. Son partidos que hay que jugar, pero sobre todo hay que ganar.

¿Es de los que preferían un triunfo de Las Palmas ante el Lugo?

Si te digo la verdad, no vi el partido. No estaba para eso. Tenemos que mirarnos a nosotros, que bastantes problemas tenemos.

Con ese resultado, la UD Las Palmas se ha alejado del peligro del descenso. ¿Es un inconveniente?

Si viene más relajada, espero que sea mejor para nosotros, pero lo más importante es que seamos nosotros mismos. Jugaremos delante de nuestra gente y eso se tiene que notar desde el principio.

¿Qué tal se lleva con los grancanarios de la UD Las Palmas?

Con ellos tengo una muy buena relación. La verdad es que no tengo ningún problema con ningún jugador de Las Palmas, pero en el campo no hay amigos. Fuera de los partidos la relación es buena. Hablo con Aythami, con Nauzet...

Ha quedado la sensación de que no cae simpático entre la afición de la UD Las Palmas. ¿Lo entiende?

No sé por qué me tienen tanta manía. Nunca he dicho nada malo de la UD Las Palmas, que yo recuerde. Creo que no. Pero tampoco es algo que me preocupe o de lo que tenga que estar pendiente. Me motiva muchísimo jugar allí y también hacerlo aquí, en casa.

¿Qué significó para usted marcar el gol en la primera vuelta?

Tenía a mi familia en la grada y por cómo se nos había puesto el partido y por toda la gente que se desplazó, fue una alegría. Mis hijos me vieron marcar un gol en Las Palmas y estoy contento.

¿Qué valor le da en su carrera?

Es el gol más importante que he marcado hasta ahora.

¿Ya ha pensado en una dedicatoria si consigue marcar?

Vamos a ver si llega ese gol. Luego inventaría algo sobre la marcha.

Un clásico de los clásicos

El 24 de marzo de 2007, en su primera temporada como jugador de la plantilla profesional del Tenerife, Suso se estrenó en un derbi al sustituir a Iriome a falta de 7 minutos para el final de un partido que se jugó en el Heliodoro y acabó con el triunfo del equipo blanquiazul por 3-1. Siete temporadas más tarde repitió, pero con un mayor protagonismo, ya que fue titular en el 3-0 de los dos goles de Ayoze Pérez y en el posterior 1-0 para la Unión Deportiva. En la campaña siguiente participó de principio a fin en los dos clásicos: 2-1 en Tenerife y 1-1 en Gran Canaria. Y completó la media docena con el derbi del pasado 16 de diciembre. Entró en el campo por Carlos Ruiz y marcó un gol de penalti (1-1).