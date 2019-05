"A los jugadores les ponen canchas como la de Amberes"

Félix Hernández encabeza hoy el vuelo chárter que desplazará hasta Bélgica a toda la expedición del CB Canarias en su propósito de lograr, entre el viernes y el domingo, el que sería su segundo título de la Basketbal Champions League. Un reto que, de alcanzarlo, supondría un hito más en un palmarés canarista jalonado brillantemente en estos últimos tiempos. Por sensaciones el presidente de la nave aurinegra es optimista, pero no esconde cierto temor a su rival en semis, el Antwerp, más por el adversario en sí que por el ambiente que se pudiera topar en el Sportpaleis de Amberes.

¿Llega bien el CB Canarias a la Final Four?

Pues sí. Creo que llega bien en todos los aspectos, por un lado el deportivo, ya que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos, lo que le permite a los jugadores tener buenas sensaciones; y por otro, el físico, puesto que viajamos con los 13 profesionales sanos. Vamos a ir como queríamos.

¿Se ve al equipo levantando de nuevo el trofeo?

No soy de los que piensan en el segundo encuentro, sino en el primero. Pero si ganamos el viernes, que para mí es el partido más complicado, sí creo que tenemos bastantes opciones. Las dos primeras ediciones las ha ganado el equipo anfitrión y ahora trataremos de romper con esa tradición.

¿Le queda pena de que la cita de este fin de semana no se jugara aquí?

Me queda pena por nuestros aficionados, pero es cierto que a la competición le viene bien no repetir lugares. Es bueno rotar y aunque Amberes no es un sitio de tradición de baloncesto, pero tener un pabellón con más de 18.000 espectadores y disputarse en un buen emplazamiento europeo hace que la elección de la Final Four sea positiva.

Precisamente, ¿le da miedo el factor ambiental? ¿Cree que le puede jugar una mala pasada al Canarias?

Sinceramente no. Pienso que a los jugadores les pone jugar en las canchas calientes como la que nos vamos a encontrar. Ya lo hemos comprobado en los partidos que se han jugado en Grecia y más recientemente en Israel. Sí me preocupa algo más lo que la presión pudiera afectar al arbitraje, pero con el equipo estoy tranquilo.

¿Aceptaría ser campeón el domingo y no ganar ya un solo partido más este año en Liga Endesa?

No soy capaz de condicionar una cosa a la otra. Pero no cabe duda que ser campeón de una competición europea es algo que da mucho realce, y si me pusieran entre la espada y la pared he de reconocer que en la ACB ya hemos hecho un buen año, siendo cuartos al final de la primera vuelta y llegando a semifinales de la Copa. Es cierto que ganar la BCL tendría bastantes puntos más que si quedamos octavos en la competición nacional.

Hasta ahora el Canarias es de los equipos fieles en la Champions. ¿Se ven dando el salto la próxima campaña a la Eurocup?

El año que viene tenemos que jugar donde nos merezcamos a nivel clasificatorio. Si quedáramos en puestos de Eurocup, que para eso hay que ser séptimos, por supuesto que nos plantearíamos competir en ella; y si no, pues en la Champions de nuevo, que hay que ser al menos noveno.

Y en el caso de repetir competición con la FIBA, ¿qué cambiaría Félix Hernández?

Tengo claro que el primer clasificado de cada grupo debe tener alguna ventaja más, como si es económica. Pero sobre todo que luego las eliminatorias no sean a doble vuelta por average, sino a play off como sucede en la Eurocup o la Euroliga. Puedes hacer una gran fase de grupos y luego tener un mal día, como le ocurrió al Venezia, o a nosotros mismos en Grecia contra el Promitheas. No es justo que el primero de grupo pase por este calvario. Otra opción es que, como el primer año, cada campeón quede exento, pero siempre al mejor de tres partidos. Lo que hacen otros y funciona hay que copiarlo, y de hecho ya se lo hemos trasladado a la FIBA.

Un millón como ganador es un premio más que suculento para un club como el Canarias. Pese a que no sería totalmente limpio para las arcas de la entidad, ¿cambiaría ese ingreso el presupuesto del próximo año?

Está claro que hay que descontar todos los gastos y los premios que tienen estipulados en sus contratos los jugadores y los entrenadores, sobre todo por ganarla. Pero bendito problema. Y sí, el presupuesto aumentaría, pero como ya lo viene haciendo en las últimas temporadas, tanto porque los ingresos por parte de la propia Liga y de los contratos de patrocinio, así como por la asistencia, cada vez son mayores; y además porque esos beneficios que se generan los destinamos a la partida del curso siguiente.

La Final Four es un gran escaparate para los jugadores, y además todo el equipo ya viene haciendo un buen año. ¿Podemos esperar una gran revolución en la plantilla del próximo año?

No, seguro que no. Conociendo a Aniano y a Txus la estabilidad es lo que nos seguirá caracterizando. Siempre hemos crecido amparados en una espina dorsal y así continuará. Es normal que a varios jugadores le lleguen ofertas mejores, pero creo que ya es manifiesto, y algunos jugadores lo han vivido, que este club se encuentra en pleno crecimiento y es una apuesta segura. Seguro que en otros sitios en los que pagan más no serían tan felices como aquí porque generalmente la presión que tendrán para conseguir ciertos objetivos normalmente acaba perjudicando su rendimiento.

El Náutico Tenerife

A expensas de lo que ocurra en la última jornada de la fase regular, si el vinculado Náutico Tenerife, no se mete en la fase para subir a LEB Plata, Hernández no es partidario de "provocar otro tipo de ascensos, solo el deportivo". "Debemos estar donde nos merecemos y en EBA los jóvenes han progresado y han ayudado mucho al primer equipo. La categoría no nos debe condicionar, pero aún queda una opción", añade.

La Fundación

Desbloqueado el asunto "en lo burocrático", Hernández es "muy optimista" para que "la cesión de los terrenos" para la Ciudad Deportiva canarista "inicie su licitación antes de verano". "Aún dentro de 2019 se podría empezar a trabajar en el lugar", son sus previsiones.

"Un camión de arena" para que el Clarinos se mantenga

Pese a que deportivamente el Clarinos ya ha confirmado su presencia en la próxima Liga DIA, Félix Hernández quiere "esperar a que acabe la temporada" para abordar lo de la posible fusión entre los dos clubes. "Ha habido conversaciones como todo el mundo sabe", admite, para afirmar igualmente que "sería muy importante no solo para el baloncesto femenino, sino para todo el basket de las Islas que haya un equipo de chicas en la élite. Entre todos debemos ayudar a que mantengan la categoría, y ahí seguro que nosotros aportaremos nuestro granito de arena... o nuestro camión. Dependerá de lo que decidamos entre todos", comenta en clave de futuro. Ahí, el dirigente canarista tiene un espejo en el que mirarse, "el Valencia Basket", aunque sin llegar a a una implicación económica tan notable. "En el caso hipotético de que vayamos a hacer algo debemos fijarnos en lo que funciona, y está claro que lo del Valencia lo ha hecho muy bien", añade el presidente.