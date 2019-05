Cristo Martín, el último héroe blanquiazul

El derbi corona héroes inesperados. Jugadores que, por sus características, ocupan un rol más discreto se convierten en el mejor recuerdo de un partido de rivalidad y viven, desde entonces, marcados por una acción o un gol que marca sus carreras. Le ocurrió a Cristo Martín en el último clásico del fútbol canario. "Aún se me ponen los pelos de punta, no solo porque la gente me lo recuerda, sino porque aquella sensación no se olvida", señala el ahora jugador del Cartagena.

Le tocó a él, que solo había anotado un tanto como blanquiazul (contra el Leganés en la 12/13 y en Segunda B), darle la victoria al Tenerife contra Las Palmas. "Suso la picó al segundo palo, me vi solo y no sabía qué hacer, creo que golpeo contra el suelo porque ni veía bien el balón al taparme el portero. Pero fue dentro y, a partir de ahí, espectacular", evoca el canterano blanquiazul. La sensación de felicidad fue indescriptible. "Recuerdo sobre todo la alegría, la felicidad de toda la gente", cuenta casi cinco años después el tinerfeño.

Aquel partido no empezó bien para los de Álvaro Cervera, que ganó sus dos derbis canarios en casa. "Aparte de marcar el gol, fue bonito porque hicimos una gran actuación. Y eso que la cosa no empezó bien", recuerda Cristo Martín. "Marcaron ellos, un gran gol de Momo en la primera parte, pero le dimos la vuelta", agrega admitiendo que sufrieron "un poco al final, pero porque el resultado era muy corto". Ganar un derbi siempre es "especial", pero encima se recuerda para siempre "si eres canario".

El de este sábado lo vivirá desde la distancia y deseando "que gane el Tenerife". Sabe que lo "necesita más" porque está siendo "una temporada complicada y el objetivo se ha torcido". No obstante, aporta algo a tener en cuenta: "En los derbis no importa como llegas. Es un partido diferente, aunque sean tres puntos igual".

Aunque no cree que haya favorito, Cristo apuesta por los blanquiazules porque sabe que "están fastidiados y saldrán con ganas. Son partidos en los que sales extramotivado, pero en los que hay que intentar estar tranquilo y decidir bien siempre".

"En Cartagena me siento como en mi casa"

El pasado mes de febrero regresó a los terrenos de juego después de una grave lesión de rodilla que le tuvo diez meses apartado de lo que más le gusta. Ahora, con un pequeño contratiempo muscular que lo ha dejado fuera de combate otras cuatro semanas, se toma las cosas con más filosofía. "Ha sido un año complicado, por la lesión, pero creo que va a terminar bien. Espero que este playoff sea el definitivo y logremos que el Cartagena esté donde debe estar", señala Cristo Martín.

Una acción desafortunada en el minuto 97 del partido de vuelta del playoff de campeones dejó al conjunto departamental sin ascenso a Segunda A en beneficio del Rayo Majadahonda. "Fue un golpe muy duro, una desgracia dentro del fútbol. Por eso, queremos que a la tercera sea la vencida, porque por club y afición debemos estar en el fútbol profesional. Y también por los dueños, que son unos fenómenos", expone el tinerfeño.

De momento, el Efesé se encuentra a un punto del Recreativo de Huelva y el Melilla, luchando por la primera plaza del grupo IV de Segunda B. "Está claro que ser primero te da una ventaja grande y queremos conseguirlo. Creo que el que gane los tres partidos que quedan va a ser campeón", vaticina.

Cristo Martín es feliz en Cartagena. "Estoy en mi casa, me siento así, llevo cuatro años y estoy encantado", asegura convencido.

Mal comienzo

El Tenerife afrontaba el partido en puestos de descenso, con 4 puntos de 15 posibles en el arranque. La presión sobre Álvaro Cervera empezaba a notarse.

Segunda de Cervera

El técnico ecuatoguineano ganó sus dos duelos de rivalidad en casa, 3-0 (la noche de la explosión definitiva de Ayoze Pérez) y 2-1 en el que fue el último derbi que dirigió.

Suso, Carlos y Cámara

Suso Santana, Carlos Ruiz y Raúl Cámara pueden repetir respecto a ese derbi en el de este sábado. Aitor Sanz es el otro superviviente en la plantilla, pero se lo perderá por lesión. En Las Palmas estaban Aythami, David García, Momo, Araujo y Javi Castellano.

Jugó el antihéroe Uli

Uli Dávila, que apenas tres meses antes había dejado sin ascenso a la UD Las Palmas, fue recibido como un héroe al acceder al terreno de juego en el minuto 79. No tuvo gran protagonismo, pero la afición amarilla le silbó en cada acción.

Quince canarios

Entre los dos onces iniciales se dieron cita sobre el césped hasta 15 canarios, cinco en los locales y diez en los visitantes. Araujo fue el único jugador no nacido en el Archipiélago que alineó Herrera de inicio.

Horario matinal

El partido se disputó en horario matinal, como ocurriría también en la segunda vuelta. Canal Plus eligió los dos.