Concepción: "No estamos pensando en destituciones"

Miguel Concepción ve venir el derbi "con preocupación", ya que el Tenerife está "mucho más obligado a ganar" que la UD Las Palmas por su situación clasificatoria. "No pasa por mi cabeza la posibilidad de un descenso", dijo el presidente del club en Cope.

Será un partido en el que José Luis Oltra no se jugará su continuidad, principalmente porque tiene "toda la confianza" de los dirigentes. "No estamos pensando en destituciones, sino en ganar y en darle, al menos, una alegría a la afición", añadió Concepción sin descartar que el entrenador valenciano vaya a encabezar el siguiente proyecto.

El empresario palmero aclaró que, "en lo personal", su relación con Oltra es "excelente", pero apuntó que "en un momento dado puedes estar más o menos de acuerdo en lo profesional".

Por su parte, garantizó que se siente "con fuerzas" para seguir presidiendo el Tenerife. "Soy el primer interesado en que al club le vaya bien; soy el más que se juega. Si pensara que no tengo fuerzas o que hay otra persona que puede hacer las cosas mejor, daría el paso a un lado, pero no lo veo", confesó el dirigente.

Repasando la Liga 2018/19, a la que le restan solo seis jornadas, opinó que al equipo le ha faltado suerte. "Esta plantilla no se armó para estar abajo y tengo que reconocer que hemos fracasado en los objetivos, pero ahora tenemos que concentrarnos en alejarnos de la zona roja para ponernos a trabajar en el próximo proyecto", comentó antes de recordar que el Tenerife "ha estado negado de cara al gol, y si no marcas, no ganas".

Concepción se refirió al único delantero que fichó el club en enero, Fernando Coniglio. "Vino precedido de unos muy buenos informes y de una trayectoria bastante regular en Argentina, pero el hombre no está teniendo aquí su temporada", lamentó.

En cuanto al futuro de Luis Milla, indicó que el club hará "todos los esfuerzos posibles" para conseguir que el centrocampista madrileño firme la ampliación de su contrato. "Me gustaría que fuera uno de los pilares de la próxima temporada".

Volviendo al derbi, calculó que asistirán entre 17.000 y 18.000 espectadores, de los que 1.500 serán aficionados amarillos. "No creo que se vaya a llenar".