El Barcelona, a exprimir el Nou Camp Liga de Campeones

El Barcelona, en su momento más dulce de la temporada, recibe hoy al Liverpool (21:00 horas) con el propósito de lograr una convincente victoria en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que le permita dar un paso más hacia la soñada final de la máxima competición continental. El equipo azulgrana lleva 31 partidos de Champions consecutivos sin perder en el Nou Camp, aunque hace cuatro años que no alcanza la final.

Valverde podrá alinear ante el Liverpool su once de gala, con la única duda de quién será el tercer hombre que acompañe a Messi y Luis Suárez en la punta de ataque: si Coutinho o Dembélé. Aunque parece que el primero, que solo jugó la primera parte del último partido de Liga, parte con ventaja.

El Liverpool, por su parte, llega a la cita enfrascado en la lucha por la Premier League y con el sueño del doblete aún vivo. Sus opciones domésticas se reducen cada día y la posibilidad de romper la maldición que atormenta Anfield desde hace 30 años es cada vez más remota.

La resistencia del Manchester City a caer les ha dejado a dos partidos de perder el título y dependientes de lo que hagan los celestes. Por ello, la opción de aferrarse a la Champions cada vez suena con más fuerza en el norte de Inglaterra, aunque sea el Barcelona de Messi el que llame a la puerta.

La mejor noticia para los de Jürgen Klopp es que pueden contar con todos sus efectivos. Roberto Firmino se perdió el choque ante el Huddersfield Town del fin de semana pasado por un problema muscular, pero ya parece recuperado para el envite en Barcelona.

Incluso Alex Oxlade-Chamberlain, que disputó ante el Huddersfield sus primeros minutos de la temporada, está ya recuperado para la causa, aunque su inclusión en el once inicial es utópica.

Mohamed Salah y Sadio Mané llegan a la cita enrachados, con 21 y 20 goles respectivamente en la Premier, comandando la Bota de Oro de la liga inglesa. Alisson Becker también está de enhorabuena después de que el triunfo por 5-0 ante el Huddersfield supusiera su encuentro número 20 imbatido en esta temporada en la Premier, lo que supone el récord de la entidad, igualando a Reina.

El único equipo inglés que ha ganado en el Nou Camp

La última visita del Liverpool fue en octavos de final de la 2006-2007. Dirigido por Rafa Benítez, ganó 1-2 (Deco, Bellamy y Riise). En Anfield ganó el Barça 0-1, pero cayó eliminado. En la campaña 2001-2002, en la fase de grupos, el Barcelona ganó 1-3 en Anfield, pero empató 0-0 en casa. Los dos pasaron a cuartos. En la Copa de la UEFA del año 2001, el conjunto inglés volvió a aguantar en el Camp Nou sin encajar (0-0) y en Anfield ganó 1-0. Los reds jugaron la final ante el Alavés y ganaron 5-4. El primer antecedente entre ambos son otras semifinales en la Copa de la UEFA, en 1976, con triunfo inglés en el Nou Camp (0-1 con gol de Toshack) 1-1 en Anfield (Thompson y Rexach). El Barça solo ha perdido en Europa en casa esos dos encuentros ante equipos ingleses, ante los que en 34 partidos lleva 21 triunfos, 11 empates y esas 2 derrotas.

Valverde: "El Liverpool en diez minutos te arrolla"

Ernesto Valverde aseguró ayer que el Liverpool es un rival "temible" para esta semifinal.

"Sabemos el valor que tiene que ellos no marquen, pero no basta con un buen partido sino que tienes que hacer dos y no tener ni diez minutos malos. El Liverpool en diez minutos malos te puede arrollar. Intentaremos hacer las dos cosas, marcar y que no nos marquen", manifestó. En este sentido añadió que será clave superar su presión. "No es tanto desde el punto de vista físico como el psicológico. Los quince primeros minutos de cada tiempo los jugadores no están cansados, pero el Liverpool te empuja mucho hacia tu portería y tienes que tener esa capacidad de superar esos primeros metros para hacerles daño. El Liverpool tiene una delantera excelente, con una presión y ritmo altísimo, algo que Klopp tenía en el Dortmund y ha transmitido al Liverpool. Solo ha perdido un partido en su Liga y dice mucho del rival", destacó del rival.

Klopp: "Las palabras de Messi, una amenaza"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, recordó ayer que "cuando Messi dijo que quería recuperar esta copa me pareció una amenaza, pero nosotros también queremos pasar a la final. Estaría muy bien poderlo conseguir", apuntó Klopp. "Si sólo nos centramos en Messi, habrá diez jugadores de primera talla mundial que pueden decidir el partido", apuntó. "Tenemos que jugar contra el Barcelona. No es como ir a Las Vegas y apostar 100 dólares. Nosotros tenemos una posibilidad. El partido ni lo hemos ganado, ni lo hemos perdido. Lo tenemos que jugar", agregó el técnico alemán, quien subrayó que "no hay favoritos" en unas semifinales. Klopp negó que su equipo esté pensando en la lucha con el Manchester City por el título doméstico. "La Champions es muy grande, sería un error jugar contra el Barcleona pensando en el Newcastle", aseveró.