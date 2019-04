Un derbi de extrema necesidad

Tres puntos sobre el descenso y dos derrotas consecutivas en casa. Esos datos obligan al CD Tenerife a afrontar el derbi contra la UD Las Palmas con una necesidad extrema de ganar. Solo la derrota del CD Lugo en Las Palmas evitó afrontar en una situación clasificatoria dramática el duelo de rivalidad, pero la preocupación ha crecido con los cero puntos de seis sumados ante el Almería y el Extremadura, este último un rival directo que le ha superado y le ha ganado el average.

Cero de seis. Es la tercera vez en la temporada en la que el equipo que ahora dirige José Luis Oltra enlaza dos derrotas. Le sucedió en las jornadas 25 y 26 (0-2 ante el Córdoba y 2.-0 contra el Cádiz). Con el anterior técnico, Joseba Etxeberria, perdieron los blanquiazules en Málaga (1-0) y en la visita del Reus (0-1) al Heliodoro. Pero nunca, desde el arranque del Campeonato, ha perdido tres partidos seguidos. Habría que remontarse a las jornadas 35, 36 y 37 del curso pasado, en las que cedió contra la Cultural Leonesa (3-2), el Huesca (2-4) y el Rayo Vallecano (3-1).

Y en casa, desde 2014. Caer de forma consecutiva en casa contra Sporting y Almería es algo inhabitual en el Tenerife. De hecho, hay que remontarse hasta la temporada 13/14 para encontrar tres tropiezos seguidos en la Isla (Girona, Córdoba y Murcia los tres por 0-1). En su mano está evitarlo este sábado.

Luego, dos visitas. Ganar a Las Palmas colocaría al equipo tinerfeño con 43 puntos a falta de cinco jornadas y daría mayor tranquilidad para afrontar dos visitas consecutivas, ante el Granada y el Elche. En caso contrario se enfrentaría a una situación compleja, en puestos de descenso si el Lugo gana en el Anxo Carro al Almería, y con nuevo entrenador en el banquillo para esas cinco finales.

Sin Jorge. El central tinerfeño fue expulsado en Almendralejo por doble amonestación y se perderá el que iba a ser su último derbi antes de marcharse al Valencia en verano. Solo le queda aferrarse a las alegaciones que puede presentar hoy el club ante el Comité de Competición de la Federación Española. Por contra, Luis Milla y Filip Malbasic no vieron la quinta amarilla y estarán disponibles. También vuelve el capitán, Suso Santana, que cumplió ciclo ante el Extremadura.

Gustó el trivote. La presencia de Undabarrena, Racic y Milla en el once del Francisco de la Hera le dio al Tenerife mucha presencia y, mientras se jugó once contra once, el control del juego. El vasco actuó como escudero de sus dos compañeros, que tuvieron mayor libertad para saltar a la presión y hasta pisar las inmediaciones del área contraria.

El rival corta su mala racha. Las Palmas llevaba seis jornadas sin ganar, en las que había sumado 2 puntos de 18 posibles. Pepe Mel, que empezaba a estar discutido, logró ayer su primera victoria en el Estadio de Gran Canaria. Con 46 puntos, los amarillos tienen la salvación a un paso. Quieren dejarla virtualmente sentenciada ganando en el Heliodoro, algo que dejaría tocado al Tenerife.