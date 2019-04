Mauro: "Los culpables somos nosotros"

Mauro Dos Santos quiso reflejar la sensación de pesar que hay en el vestuario del Tenerife al asegurar que están "jodidos por el resultado", aunque en esta ocasión considera inmerecida la derrota. "Hicimos un partido bastante completo", aseguró antes de hacer algo de autocrítica reconociendo que quizás "faltó un poco más de intensidad" en un duelo así.

La clave del partido pudo ser "la expulsión de Jorge". Su compañero de demarcación detalló que "primero hay falta a él, pero el árbitro le sacó la segunda tarjeta amarilla". Desde ese momento, todo se complicó para la escuadra insular. "Nos mató", remató al respecto el exjugador del Leganés que no dio importancia al gol del Extremadura en cuanto a la responsabilidad de Dani Hernández en la acción. "Sinceramente, el gol es mérito del lanzador", dijo.

A la hora de referirse a la situación en la que queda el Tenerife, superado en la clasificación por el Extremadura y a expensas de los resultados de hoy para saber si cae en descenso, Dos Santos indicó que "hay que seguir y estando más unidos que nunca" porque, a su juicio, "ahora no hay que echar culpas". En esta misma línea, quiso aislar a José Luis Oltra del foco porque "el míster da su once y somos todos responsables" de la situación. "Nosotros somos los culpables, no el míster", volvió a repetir.

El central argentino se refirió al próximo partido, ante la UD Las Palmas, en el que tienen "una gran responsabilidad". En su opinión, "hay que ganar el sábado porque es en casa y es un bonito derbi" que está deseando vivir.

Dani Hernández: "Tenemos que sacar la rabia acumulada"

Dani Hernández pidió a sus compañeros "sacar la rabia que tenemos acumulada, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y dejar de hablar. Basta de excusas, no estamos donde queremos y hay que ganar para salir de ahí". Respecto al partido en sí, el portero señaló que el equipo había estado "bien", pero que le sigue "faltando suerte". Sin embargo, no se excusó en eso porque "hay que ir a buscarla". La segunda amarilla a Jorge puso "cuesta arriba" el choque. "Ojalá cuando jugamos de local nos toquen árbitros así, pero no podemos centrarnos en los factores externos. Ahora viene el derbi, hay que afrontarlo de la mejor manera", comentó Hernández que pidió una victoria de Las Palmas ante el Lugo.