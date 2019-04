Manuel Mosquera: "Hay ocasiones en las que te viene el viento a favor y ganas"

Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura UD, calificó "la efectividad, el momento, el detalle y la dinámica" como claves para superar al Tenerife. "Hay veces que te viene a favor el viento y ganas", señaló antes de reconocer que su equipo no supo "gestionar con balón" el partido ante "un equipo muy bueno". No obstante, el gol cayó de lado local y dejó los tres puntos en Almendralejo. "Hemos marcado uno y ellos no, la alegría va para un lado, pero insisto en que hemos tenido un rival enfrente enorme", añadió. Mosquera agradeció a su afición, "que mantiene al futbolista y, en muchos momentos, no permite que dejemos de correr. La comunión de la gente con los jugadores nos da ese plus". El técnico local recordó que "otros días no ha pasado" lo de ayer, en referencia a esa suerte. "Pero estamos felices", sentenció.