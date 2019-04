Vidorreta: "Llegamos en las mejores condiciones"

El tiempo le ha dado la razón a Txus Vidorreta. Antes de llegar a lo que él mismo ha calificado como la cita más importante de la temporada -Final Four de la Basketball Champions League-, el Iberostar vuelve a ser el de las mejores ocasiones. "Tuvimos veintitantos en Valencia, sólo 10 extraordinarios contra Murcia, contra el Joventut hicimos un partido completo y, además, con muchísima intensidad. En el momento que hemos ido sumando jugadores hemos vuelto a ser competitivos y a ganar más partidos de los que perdemos", explicó el técnico bilbaíno.

En su valoración del encuentro destacó el "buen ritmo defensivo" con el que empezaron y que sólo truncó el Andorra con su "acierto" desde el perímetro; porcentajes que emularon e, incluso, superaron los canaristas en el segundo cuarto. En ese compás de encuentro aparecieron, con cinco triples -cuatro con acento teutón-, "Davin White y Lucca Staiger. Su aportación fue clave para abrir una ventaja que nos ha dado oxígeno para llevarnos el partido", puntualizó Vidorreta. "Sabíamos que tras el descanso nos iba a costar un poco más. Ellos defienden muy bien en el uno contra uno y a nosotros nos iban a pesar las piernas. Nos ha tocado sufrir hasta el final", comentó el preparador después de llevarse un "partido clave para seguir vivos para el playoff" y, en su defecto, certificar una plaza "lo más alta posible", aseveró.

Por otra parte, Txus subrayó la importancia de haber "sumado gente", entre ellos, un Nicolás Richotti que, a juicio del propio técnico, hizo uno de los "mejores partidos" de la temporada. "Creo que llegamos en las mejores condiciones para el partido en Amberes", terminó diciendo en relación a la cita continental que disputarán el próximo viernes.

Con respecto a la final a cuatro, Txus puntualizó que el equipo volverá a los entrenamientos el lunes con el objetivo que de "sean más" de seis choques, los que le resten antes del epílogo.

Ibon Navarro: "No he visto la falta, pero creo que sí es"

El técnico del Andorra, Ibon Navarro, calificó de "inexplicable" el segundo cuarto de los suyos. "En la segunda parte, hemos cambiado y nos hemos enganchado al partido. Me ha gustado el espíritu del equipo. Nos hemos agarrado al partido y tuvimos alguna opción. Nos faltó algo de suerte", especificó.

En los segundos finales del choque, Ibon fue amonestado con una técnica que, bajo su perspectiva, "no fue decisiva". No obstante, si vio como determinante una falta que no le señalaron al Iberostar: "no la he visto, pero creo que sí es".

Cuatro victorias del Antwerp esta semana

El Antwerp, rival del Iberostar el viernes, también llegará en una forma idónea a la Final Four en la que ejerce de anfitrión. Y es que el equipo belga ha ganado los cuatro partidos que esta semana ha disputado dentro de su liga nacional para mantenerse en el coliderato junto al Oostende. El lunes venció al Spirou (83-61), el miércoles al Okapi (96-69), y el viernes y ayer lo hizo de forma doble contra el Mons-Hainaut: 89-59 y 70-76 respectivamente.

La plantilla canarista vuelve mañana al trabajo

Tras jugar dos partidos en apenas 72 horas, la plantilla de Iberostar Tenerife tendrá hoy el día libre antes de volver mañana al trabajo en doble sesión para empezar a preparar el duelo del viernes. Los aurinegros se ejercitarán de nuevo el martes, mientras que el miércoles está previsto su desplazamiento directo a Bruselas para entrenarse por la tarde en Amberes.