José Luis Oltra: "Tengo fuerzas, ánimo y sentimiento para seguir"

El Día, Santa Cruz de Tenerife

José Luis Oltra lamentó la falta de fortuna y acierto de su equipo en el Francisco de la Hera. En el peor momento, acumuló detalles que le condujeron a una derrota "inmerecida", a juicio del técnico blanquiazul. "El equipo ha merecido más. Como mínimo debimos empatar", comentó en su primera respuesta para, a continuación, poner énfasis en la acción que decanta el encuentro: "Encajamos a balón parado y fuimos a remolque cuando teníamos el partido controlado".

Oltra no observó muchas "pegas" en el juego desplegado por los suyos. "En el tramo final, y con diez, no nos vinimos abajo. Arriesgamos, insistimos, dominamos y generamos. Si es que Dani (Hernández) casi no ha hecho paradas", comentó con cierta sensación de incredulidad.

Cuestionado por si sentía impotencia o frustración, aseguró que no era "la definición" de lo que estaba viviendo. "Tengo el sufrimiento interno por la gente, pero tenemos que percatarnos de que solo hay un camino: estar todos juntos y en la misma dirección. Remar, sumar, trabajar y confiar", detalló sobre el camino a seguir en las próximas semanas.

En su alocución, el preparador valenciano insistió en varias ocasiones en que "no es justo ni merecido" el resultado obtenido en Almendralejo, donde "nos vuelve a lastrar la falta de gol y los detalles". Contrariamente a lo habitual, llegó a quejarse del arbitraje: "Nos deja con diez y todas las faltas y tarjetas van para nuestro lado. Me gustaría que alguna vez fuera al revés. La primera a Jorge sí que es porque corta la contra, pero la segunda me parece dudosa".

Oltra no llegó a hacer el tercer cambio "porque estábamos con diez". Eso condicionó sus planes. "No podía arriesgar con otro de atrás en esa situación. Tampoco hubiera quitado a Naranjo siquiera. Pero luego no veía la posibilidad de meter a otro jugador ofensivo. Estábamos bien, Milla estaba sensacional y uno de arriba era quitar gol. Igual Tyronne nos podía haber dado algo, pero no vi que fuera lo mejor por la situación del partido", explicó.

Con su puesto discutido, el entrenador del Tenerife reiteró que se siente "con fuerzas, ganas, ánimo y sentimiento" para afrontar la recta final del Campeonato y pelear por la permanencia. Advirtió, eso sí, que "la situación ya es límite", pero pidió que no se dieran "cosas por hecho antes de que se produzcan". Fue una alusión al Las Palmas-Lugo de esta tarde. "Ya veremos qué pasa, pero lo que me preocupa es mi equipo e intentar ganar partidos para lograr el objetivo", cerró.