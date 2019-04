AL BORDE DEL ABISMO La derrota activa todas las alarmas en el CD Tenerife

Tanto tiempo merodeando con el peligro tenía que traer consecuencias para un Tenerife que se ve inmerso en un lío gordo tras caer derrotado -injustamente- en Almendralejo. Porque el triunfo extremeño se puede catalogar de inmerecido, pero sí que supo sacar tajada de un partido parejo en líneas generales y donde un gol a balón parado desniveló la contienda a los 24 minutos. Pero más allá de algo tan insustancial como los méritos, lo preocupante es cómo de tocado sale del Francisco de la Hera el conjunto blanquiazul, que ahora le ve de verdad la cara a los demonios del descenso tras verse superado en la tabla por el Extremadura y estar al borde del infierno a seis jornadas del cierre de la temporada.

Aun siendo consciente de lo que había en juego, las huestes de Oltra no supieron redimir sus pecados con algo que ya es habitual esta campaña: la falta de gol, que penaliza cada semana a un equipo sin pegada y sin confianza para evitarlo. Y además de nuevo recibiendo un gol al menos (ya son 10 jornadas seguidas sin dejar la meta a cero), con la consiguiente rémora de estar de nuevo por detrás en el marcador desde el 24', cuando la agudeza de Kike Márquez puso una falta dentro de la meta de un despistado Dani Hernández que no se vio venir el tiro que apuntaba a un centro y que acabó durmiendo en redes tinerfeñistas. Oltra había dispuesto una alineación en la que fortaleció la medular metiendo a Undabarrena de escudero de Racic y Milla, y por ahí no perdió el partido precisamente el Tenerife, que adoleció de continuidad atacante para alimentar a los tres de arriba: Naranjo, Malbasic y Nano. Ninguno de ellos fue capaz en la primera mitad de inquietar al portero Casto, que solo tuvo la ligera preocupación de dos tímidas acciones del serbio y de Nano Mesa en los minutos 15 y 18. Antes ya había avisado el Extremadura, con Dani evitando el 1-o en jugada de Perea. Después del gol recibido, el guión del partido no varió demasiado, con muchas disputas individuales que, esta vez sí, peleó con ardor el cuadro tinerfeño. Malbasic, con un tiro al lateral de la red (40'), lo intentó de nuevo, pero fue el equipo de Almendralejo el que pudo anotar el segundo antes del descanso, con un mano a mano entre Olabe y Dani que salvó el portero hispano-venezolano. Tras el receso vinieron los momentos de mayor lucidez del CD Tenerife que apretó en busca de la igualada con otra acción de Filip Malbasic percutiendo por el costado derecho pero eligiendo mal en la culminación. En esos minutos de mayor presencia insular en campo rival apareció la gran ocasión para el 1-1 del CD Tenerife, con un sensacional pase de Jose Naranjo a la espalda de la defensa azulgrana para dejar a Nano en perfecta situación de remate, pero su disparo superando a Casto se estrelló en el larguero y con él se estrellaron las esperanzas de los más de 70 hinchas blanquiazules que casi cantaban el gol desde una esquina del atestado estadio extremeño.

Por si fuera poco la mala fortuna del elenco de Oltra minutos después se iba a quedar con un futbolista menos al expulsar por doble amarilla el colegiado a Jorge. Una más que discutible segunda amonestación que complicaba mucho más el panorama para el Tenerife (61'). Con escasos treinta minutos por delante y poco fuego real en el banquillo, no quedaba otra que buscar un plan distinto que casi le sale bien al preparador valenciano: Montañés entró al partido, que ya era una ruleta rusa al dejar espacios atrás los tinerfeñistas, y suya fue la última oportunidad del encuentro en el 86' pero su tiro desde cerca, bien dirigido, fue desviado por un defensa a córner dejando al CD Tenerife sin premio y en una coyuntura más que delicada a las puertas del derbi.

Extremadura UD: Casto (1); Álex Díez (1), Pardo (1), Borja Granero (1); Bastos (1), Zarfino (2), Lolo (1); Olabe (1), Perea (1); Kike Márquez (2), y Ortuño (1). En el minuto 70, Márquez dejó su puesto a Willy (1); en el minuto 75, Nando (1) sustituyó a Perea; y en el 91', Fausto Tienza (s.c) por Ortuño.

CD Tenerife: : Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge, Mauro Dos Santos, Isma López; Undabarrena, Milla, Racic; Naranjo; Nano y Malbasic. En el minuto 70', Montañés sustituyó a Naranjo; y en el 83', Borja Lasso entró por Undabarrena.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (1), del Comité Madrileño. Expulsó por doble amonestación a Jorge (23' y 61'). Amonestó a los locales Álex Díez (30'), y Olabe (32'); y a los blanquiazules Racic (12') y Undabarrena (23').

Goles: 1-0, m. 24: Falta lejana que lanza Kike Márquez que sorprende a Dani por su palo sin que pudiera evitar el tanto extremeño.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga 1|2|3, disputado en el estadio Francisco de la Hera con lleno total y 11.546 espectadores, según cifras oficiales. Césped en perfecto estado en noche agradable. El Extremadura vistió su indumentaria habitual y el Tenerife lo hizo con su equipación solidaria, de negro y rosa. El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, su director general, Pedro Rodríguez Zaragoza y el director deportivo, Víctor Moreno, estuvieron en el palco del feudo extremeño. Unos 70 aficionados visitantes estuvieron en las gradas.