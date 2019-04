Vidorreta se propone revitalizar a White

La presencia física que da Brussino (dejando a Beirán como alero alto), o bien la alternancia de Bassas y San Miguel entre el uno y el dos, son sendos parches con los que ha dado Txus Vidorreta para paliar de forma más que decente los problemas de diversa índole que viene sufriendo el Iberostar a lo largo de todo el curso en el puesto de escolta. Recursos que si bien se encontraban fuera de guión, están dando su fruto en las últimas semanas. Pero el técnico canarista no se conforma "con una pareja estable" ni "con dos bases capaces de dirigir con solvencia a la misma vez". Tozudo, como buen bilbaíno, parece dispuesto a recuperar el statu quo que guardaba el equipo hasta hace unas jornadas. Así, su principal propósito es revitalizar a Davin White para que la posición de dos cuente con más recursos.

Unos problemas de rodilla, una posterior gripe, el abuso en el manejo del balón y unos malos porcentajes en el tiro con el consiguiente runrún de la grada han provocado que el veterano combo de Phoenix haya entrado en un notable bache del que ahora pretende rescatarlo su entrenador. "A Davin hay que darle cariño", dijo el de Indautxu el día de su llegada en su primera etapa como canarista. Y ese apreció funcionó entonces. Ahora se puede repetir la historia. "La ansiedad que le han generado los malos porcentajes en el tiro y luego la enfermedad justo cuando íbamos a volver a dar de alta para el partido de Joventut, le han lastrado, pero necesitamos recuperarlo porque es importante para los momentos claves que nos que llegan en estas próximas semanas", apuntaba ayer el responsable del banquillo canarista, que una vez confirmó la disponibilidad física de su pupilo dio orden para activar de nuevo su ficha. "Me parece importante testarlo mañana [por hoy] de cara a la Champions", añadió el entrenador aurinegro en una evidente declaración de intenciones, sabedor de que Davin, en estado de gracia, es de los que deciden partidos.

Pero al margen de White, Vidorreta también espera ganar para las batallas finales a sus otros escoltas. "Esta es la primera vez que Nico Richotti puede entrenarse tres semanas seguidas, y ya fue titular el miércoles; solo le falta algo más de acierto en el tiro exterior", resaltó por ejemplo sobre el capitán de la plantilla. "Staiger está trabajando muy bien", volvió a insistir sobre su pupilo aléman, a expensas de explotar, "como en Valencia", la parte positiva de "un jugador que siempre ha sido de rachas durante los partidos".

Janari, el descarte

Vidorreta contará hoy con todos sus jugadores, incluidos Colton Iverson y Tim Abromaitis. El primero "sufrió un golpe en una rodilla" contra el Joventut, mientras que el ala pívot "ya arrastraba un esguince de tobillo" desde días atrás. "Los dos están recuperados", dijo. El descarte es Janari Joesaar.

Una derrota no afectaría

Pese a no esconder que lo ideal, en lo anímico, "sería ganar" antes de la Final Four, Vidorreta no considera que un tropiezo merme a los suyos para dentro de seis días. "Estoy seguro de que vamos a competir bien ante un gran equipo que es el Andorra. Sea con victoria o con derrota, el partido nos vendrá bien de cara a la semifinal".

Los peligros del rival

"El Andorra es un equipo largo y físico, con mucha calidad en el juego en los manejadores de balón, tanto Albicy como Ennis, de lo mejorcito en la competición ahora mismo en esa posición, más la ayuda de Rafa Luz. También posee tiradores como Vitali y Jelineck, y buenos cincos como Diagne y Jordan", dijo Vidorreta de su rival de hoy.