El Gran Canaria encuentra petróleo con una victoria salvadora

El Herbalife Gran Canaria encontró petróleo con una victoria salvadora en Madrid, por 86-96, ante un Movistar Estudiantes que no supo hacer valer, en ningún momento, su teórica superioridad entre los hombres altos.

El equipo de Pedro Martínez se presentó al partido sin pívots, por culpa de las lesiones, y pese a que dio de alta a Arzejs Pasecniks, pronto comprobó que no tiene, ahora, el nivel ni el ritmo necesarios.

El Movistar Estudiantes lejos de intentar aprovechar esta circunstancia, prefirió centrarse al lanzamiento de triples, lo que unido a su mala defensa desembocó en una derrota que complica su continuidad en la Liga Endesa.

El acierto ofensivo de los dos equipos en los primeros minutos de partido, 8-8 (m.2.45), determino un primer cuarto en el que las defensas apenas aparecieron.

La teórica superioridad reboteadora del Movistar Estudiantes, ante la ausencia, por lesión, de los hombres altos del equipo canario, apenas tuvo incidencia en el juego, porque los madrileños apenas exploraron, salvo jugadas aisladas, esta opción.

Entre Shayne Wittington y Omar Cook llevaron las riendas de la anotación local hasta que Gian Clavell salió, con su hiperactividad habitual, y 'enchufó' los dos primeros triples que lanzó.

Jacob Wiley fue el mejor jugador de los canarios, ocupando muy bien los espacios en ataque en las zonas y finalizando los balones que le llegaban, si ho había opción de lanzamiento exterior.

Con 25-21, finalizó el primer cuarto. En el segundo acto, no varió mucho la situación. El Estu llevó el ritmo del partido y la ventaja, aunque mínima, en el marcador, pero no acabó de romper el marcador en ningún momento.

Los de Josep María Berrocal siguieron sin meter balones interiores en ataque y prefirió la guerra de guerrillas con continuos, y no siempre acertados, lanzamientos exteriores. Víctor Arteaga y Junior Etou, en acciones individuales, consiguieron canastas fáciles bajo el aro.

Así las cosas y con la lesión de Darío Brizuela (rodilla derecha) en el minuto 17, 43-41, el Estudiantes se fue a vestuarios con una exigua ventaja, 45-43, después de que el equipo de Pedro Martínez demostrara un mayor implicación en tapar sus carencias por la ausencia de hombres altos.

Tres triples seguidos de Marcus Eriksson permitieron a los isleños aguantar las embestidas de un Estudiantes errático y a trompicones tanto en el juego como en la defensa, 56-56 (m.24), al ritmo que marcó un Cook intermitente.

Mediado el segundo cuarto, Clavell y Cook llevaban anotados 17 puntos cada uno, mientras que Wiley y Eriksson sumaban 16 cada uno, con 62-56 en el marcador (m.25.10).

En los siguientes dos minutos y medio, el Gran Canaria consiguió un parcial de 0-10, 62-66. Y un nuevo triple de Eriksson encendió las alarmas de los colegiales, 63-69 (m.28).

Ludde Hakanson descubrió que las penetraciones en la zona daban rédito, pero aún así el tercer cuarto se cerro con un 69-77 inquietante para los locales, tras aceptar 34 puntos en este parcial.

Lejos de mejorar sus prestaciones y de cambiar sus tendencias, el Estudiantes ahondó en su crisis con unos gravísimos fallos defensivos y empecinándose en lanzar triples, 76-88 (m.35.45), con lo que allanaron el camino un Gran Canaria en el que aparecieron Clevin Hannah y Xavi Rabaseda para apuntalar su juego en ataque.

Con 78-91 a falta de 3 minutos y medio, el Herbalife se limitó a controlar el juego y apuntarse una victoria vital, por 86-96, para encarar el final de temporada sin nervios ni tensiones.

Berrocal fue despedido entre gritos de "dimisión" por los aficionados.

- Ficha técnica:

86 - Movistar Estudiantes (25+20+24+17): Brizuela (2), Cook (19), Caner-Medley (12), Whittington (5) y Vicedo (2) -equipo inicial-, Sola, Etou (7), Clavell (22), Hakanson (9), Artega (6) y Lamprapoulos (2).

96 - Herbalife Gran Canaria (21+22+34+19): Wiley (18), Hannah (14), Erikson (25), Strawberry (6) y Tillie (8) -equipo inicial-, Vene (8), Pasecniks (2), Paulí, Rabaseda (11), Radicevic (2) y Oliver (2).

Árbitros: Juan C. García, Juan de Dios Oyón y Alberto Sánchez. Silm-Sander Vene fue eliminado por 5 personales (m.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 7.567 espectadores.