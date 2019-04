Luis Milla: "Deshacer la unión que tenemos sería un problema"

Luis Milla confía en que el Tenerife sabrá sacar su "mejor versión" en la "vital" visita al Extremadura para dar "un golpe sobre la mesa". El mediocentro cree firmemente en que su equipo logrará evitar el descenso, y lo hace convencido de que la unión existente, con Oltra como guía, no debe romperse.

¿Cómo imagina el partido?

Muy duro. Los dos nos jugamos mucho. Ellos vienen en una dinámica muy buena y nosotros, de un palo duro por perder en casa. Pero tengo mucha confianza en este equipo; creo que va a sacar su mejor versión para obtener un buen resultado, que sería un triunfo, y dar un golpe sobre la mesa.

Ni querrá pensar en otra cosa.

No puedes ir con miedo ni pensando que el empate nos va a valer. En esta situación necesitamos ganar. Además, jugamos ante un rival directo. Serán más que tres puntos, porque también está en juego el golaveraje después de haber empatado en el Heliodoro.

¿Qué ambiente espera?

Ellos han vivido situaciones parecidas: hace tres temporadas se salvaron al final, en la siguiente consiguieron meterse en el playoff de ascenso a Segunda División también en la última jornada y acabaron subiendo como cuartos clasificados, y ahora vienen de abajo a arriba, y eso es un plus para un equipo que parecía que iba a estar luchando en la cola y que ahora está en una dinámica muy buena y se ve cerca de su objetivo. El ambiente será espectacular, porque ya están acostumbrados a estas situaciones límite, pero eso es algo que nos tiene que motivar.

Con esos ingredientes, no se debería repetir una entrada fría.

Esa salida la tuvimos ante el Almería, pero también en Majadahonda. No sé en cuántos partidos nos hemos visto por debajo en el marcador. A estas alturas y con el objetivo que tenemos de lograr la permanencia, no nos podemos permitir que nos metan goles tan pronto y los partidos se nos pongan cuesta arriba. Habrá un ambiente caldeado y nos van a apretar, así que tendremos que salir al cien por cien. Si no, nos pasará lo mismo de otras veces.

¿Por qué ocurre eso?

No sabes cómo explicarlo. Uno llega a los partidos con la mejor intención, lo hablamos y sabemos lo importante que es empezar bien, pero luego entramos en el campo y las cosas no se dan como queremos. Y cuando pasa eso, debes intentar adaptarte y jugar el otro fútbol, pero no siempre hemos sido capaces de hacerlo. El sábado habrá que entrar de la mejor forma en actitud, compromiso y manera de competir.

De ese otro fútbol al que se refiere, ¿de qué carecen más?

Cuando el partido no se da como lo planteas, hay que adaptarse a lo que pasa en el campo. Es una Liga igualada y tienes que saber jugar el otro fútbol, de carácter, de competir, de apretar, de ganar las segundas jugadas... Nos falta adaptarnos a cada momento.

¿Cómo queda la confianza?

Vienes de un partido en el que ganas fuera de casa por primera vez (1-3 en Majadahonda) y estás con la confianza muy alta, pero luego llegas a la siguiente jornada y no eres capaz de demostrar esas ganas y esa confianza. Perder ante el Almería fue un palo duro y somos los primeros en pasarlo mal. Y entiendes todo el revuelo que hay a nuestro alrededor, porque no conseguimos tener regularidad. Pero no nos queda otra que no mirar hacia atrás y pensar en el partido siguiente. Si no, perdemos el tiempo y no seremos capaces de sacar nada positivo este sábado.

¿Ganar al Rayo pudo relajar?

Todo lo contrario. Ese 1-3 nos liberaba, nos daba alas y nos hacía confiar más aún en el trabajo que estábamos haciendo, pero luego nos pasa lo que se vio el domingo y no sabes por qué. No eres capaz de dar continuidad a ese pasito adelante que dimos en Majadahonda.

¿Qué piensa al ver la tabla?

Sabemos que tendremos que pelear hasta el final, porque está todo muy igualado y hay muchos equipos metidos en el jaleo. Hay que mentalizarse, pensar en el día a día, en el partido siguiente... Como dice el míster, lo más importante es lo que hagamos nosotros.

¿Qué tal está José Luis Oltra?

Él intenta analizar las cosas no tanto por los resultados sino por las formas, y se le ve muy animado y con ganas de sacar esto adelante. Está claro que el del domingo pasado fue un palo duro para todos: para él, para los jugadores y para la afición. El lunes tampoco podíamos venir a entrenar con caras de felicidad después del partido que hicimos, pero hemos trabajado con muchas ganas.

Mensajes de apoyo hacia el entrenador no han faltado.

Estamos a muerte con el míster y con sus ideas, y vamos a sacar esto adelante juntos, con el entrenador, con el cuerpo técnico y con la afición. Deshacer esa unión sería un problema. Hay que centrar todos los esfuerzos en estar juntos y en tirar todos hacia delante.

Tras perder en Cádiz, el 16 de febrero, usted ya avisó que iban a tener que sufrir hasta el final. ¿Lo tuvo tan claro?

Es la realidad que llevamos viendo toda la temporada. No es que saliera yo a decirlo, sino que desde el principio hemos sido conscientes de que la temporada no estaba siendo buena y que estábamos metidos en el jaleo. El equipo sabe lo importante que es salir rápido de abajo y estamos muy mentalizados para conseguirlo.

¿Ve al tinerfeñismo consciente?

Toca sufrir. No hemos estado a la altura que se esperaba, pero ya no sirve de nada mirar atrás; y cuanto más juntos estemos, mejor; cuanto más nos apoyen, aunque sea difícil después de la temporada que llevamos, mejor; y esta afición nos va a ayudar a sacar esto adelante. No nos queda otra.

¿Cómo lleva lo de estar al borde de la suspensión por tarjetas?

Si digo que hay que centrarse en el día a día y luego pienso en no recibir una tarjeta para jugar el derbi, te estaría engañando. Para mí, el único partido que hay es el de Almendralejo. Después hablaremos de otra cosa. Ese partido es mucho más importante que los que vengan después. Lo daré todo a pesar de tener cuatro tarjetas.

Por cierto, parece que el derbi será trascendente para los dos.

Ellos (Las Palmas) también empezaron con unas expectativas muy altas por su presupuesto, por la categoría de la que venían y por los fichajes que hicieron, pero las temporadas no siempre se dan como uno quiere. Será un partido difícil, pero si pienso más allá del sábado, me estaré equivocando.

Se va instalando el convencimiento general de que recibirá una oferta de un club de Primera y saldrá del Tenerife en verano.

Pero no tiene ninguna importancia dónde voy a estar yo. Tengo contrato con el Tenerife hasta 2022 y me siento feliz aquí. Lo importante es que salvemos la categoría y no lo que vaya a hacer yo.

¿A pesar de una mala campaña?

Uno se tiene que adaptar. Me siento feliz de estar aquí. Estamos sufriendo y tenemos que sufrir juntos. Estoy muy contento por pertenecer al Tenerife e intento ayudar siempre en lo que puedo.

Tendrá la esperanza de vivir una temporada de éxito en el club.

Pero para estar arriba, todos tenemos que hacer las cosas muy bien. Y primero hay que hacer autocrítica. No se nos han dado las cosas como habíamos pensado y habrá que ver en qué debemos mejorar. Pero pensar en lo que puede pasar de aquí a unos años no nos sirve de nada si no salvamos la categoría.

¿Se malinterpretó que dijera que desea jugar en Primera cuanto antes?

Me refería a que la ambición de un jugador tiene que ser la de jugar en Primera más pronto que tarde. No soy yo quien tiene que decidir si voy a jugar en Primera o no, y tampoco tiene ninguna importancia, estando como estamos y con el objetivo tan difícil que tenemos por delante. Solo tengo que pensar en que este equipo se salve para que la temporada que viene esté en Segunda.