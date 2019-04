José Luis Oltra: "Este equipo está más que vivo, tenemos tranquilidad absoluta"

En la "Liga de siete partidos" que empieza mañana para evitar el descenso, José Luis Oltra recuerda que el Tenerife "está más que vivo" y que no depende de otros equipos para alcanzar su objetivo. "El problema, si es que hay alguno, es cómo vayamos a competir nosotros", advierte antes de la visita crucial al Francisco de la Hera.

¿Le preocupa que los jugadores hablen de falta de actitud?

Pero el nuestro no es un problema de capacidad o de nivel futbolístico, sino de regularidad, de comportamiento... Hemos hecho cosas buenas y hemos crecido, pero de repente nos llevamos un golpe. Venimos de uno de esos ejemplos (ganar en Majadahonda y perder con el Almería). Nadie esperaba ese rendimiento, y lo puedes llamar actitud, disposición, planteamiento... Lo importante ahora es la Liga de siete partidos que nos queda, y el primero será ante el Extremadura, que es un rival directo, un equipo que viene de cinco victorias en los últimos siete partidos y de tres consecutivas, que tiene un estadio que va a estar lleno y un buen entrenador, una persona muy querida allí... Es un equipo intenso y presionante sin el balón, y vertical y directo con el balón; un equipo que maneja bien todas las transiciones y que es fuerte a balón parado. Pero no es un problema de rivales, porque todos tienen argumentos y manejan muchos registros. El problema, si es que hay alguno, es cómo vamos a competir nosotros. Tendremos que ser fieles a la idea que tenemos interiorizada y que hay que llevar a la práctica, y parecernos al Tenerife de su mejor versión, que todo el mundo ponga lo mejor al servicio del grupo y rendir bien. Tenemos capacidad para ganar. Apelo a la unidad de todo el mundo. Este equipo está más que vivo, así que tenemos tranquilidad absoluta.

Parece impensable una salida fría del equipo en Almendralejo.

Es impensable y no es lo que deseamos, pero el fútbol es muy imprevisible y no sabes lo que pasa por la cabeza de los jugadores. Hay un dato: en los dos últimos partidos encajamos un gol antes del minuto 10, pero en 23 de los 35 que llevamos empezamos por detrás en el marcador. Sé lo que hacemos y lo que hablamos, pero con mis mensajes antes de salir no siempre empezamos fuertes, estamos concentrados, vamos intensos o no esperamos a que nos den un golpe para reaccionar. Lo que vemos es otra cosa. Me sorprendería y me ha sorprendido (una salida fría), pero eso ya ha pasado y ahora hay que afrontar el siguiente partido. Y si ocurre, tendremos que acercarnos más a la versión de Majadahonda, donde encajamos pronto, reaccionamos e hicimos un partido completo.

¿Sustituirá a Suso con un jugador parecido o cambiará el sistema para compensar esa ausencia?

Existen las dos posibilidades. No voy a dar pistas. Incluso existiría una tercera, con el mismo dibujo y un cambio de característica de los jugadores. Existe la opción de un cambio natural y existe la posibilidad de un cambio de dibujo.

¿Y poner a Luis Pérez por delante de Raúl Cámara?

Es la que valoraba como tercera opción: mantener el dibujo, pero cambiar mucho las características de los futbolistas. Una segunda opción sería cambiar el esquema y la tercera, a lo mejor, poner un futbolista de unas características más similares. Suso destaca más por el desequilibrio y la faceta ofensiva; buscaríamos algo parecido.

Malbasic, Milla, Lasso y Cámara están a una tarjeta amarilla de ser suspendidos. Teniendo en cuenta que luego vendrá el derbi, ¿cómo gestionará este inconveniente?

Hay entrenadores que sí lo hablan individualmente, otros lo advierten, otros lo dicen grupalmente, otros ni tan siquiera hacen mención... No voy a decir lo que voy a hacer yo, pero lo que sí dejo claro es que el partido principal ahora mismo es el de Extremadura. Luego tendremos uno que sabemos que será especial, pero antes habrá mucho en juego.

¿El rival tiene ventaja por estar habituado a situaciones límite?

Me preocuparía que al final del partido no hubiéramos sido capaces de transmitir que era un partido importante, porque todos los que quedan son transcendentes. Una final es cuando no quedan opciones para más. Aquí, pase lo que pase, vamos a tener que seguir remando y peleando. Pero me preocuparía que no transmitiéramos eso. Y que ellos estén más o menos acostumbrados, me parece un poco relativo. Nosotros tampoco hemos estado muy alejados de los puestos bajos. Siempre hemos estado ahí, conviviendo en una situación que no era la deseada, que no era cómoda y que no era la esperada, así que me preocupa cómo se afronte y no lo que hemos hecho hasta ahora.

¿En qué ha mejorado el Extremadura con Manuel Mosquera?

Rodri (el anterior entrenador del Extremadura) hizo un trabajo excepcional y quedan muchas cosas de ese trabajo, como pasó con Sabas en el inicio. Con la llegada de Manu, los resultados están ayudando a tener un mejor estado de ánimo. El equipo es un pelín más directo, más vertical en su juego y, tal vez, un poquito más agresivo en el trabajo defensivo, en la presión, en ir a buscarte... Los equipos no cambian tanto, pero sí cambian los estados de ánimo y los resultados.

¿Teme que el club tome una decisión con su futuro en el equipo si se produce una derrota?

Lo he dicho muchas veces. Me centro y me ocupo de lo que depende de mí. No voy a apelar otra vez ni a la experiencia ni a mi sentimiento. Todo el mundo me conoce y sabe que si alguien tiene ganas de que esto funcione, primero por mí y luego por todo lo que me rodea, soy yo. Y todo lo que no depende de mí... Tengo la mente en Extremadura.

Jorge apunta a la lista

Jorge dio ayer otro paso en la recuperación de la sobrecarga en los isquiotibilales que le impidió completar el partido ante el Almería. El central pudo ejercitarse con normalidad y seguramente entrará hoy en la convocatoria con vistas al encuentro en el Francisco de la Hera. "Sus sensaciones son buenas", indicó José Luis Oltra.

Coniglio, un mes de baja

A las ausencias seguras de los sancionados Suso y Alberto y de los lesionados Aitor y Héctor, se une la de Fernando Coniglio, que estará cuatro semanas de baja por la rotura muscular en el tercio medio del recto anterior del cuádriceps derecho que sufrió en el entrenamiento del pasado lunes. Si se cumplen los plazos calculados por los médicos, el futbolista cedido por el Huracán se perderá los partidos ante el Extremadura, Las Palmas, Granada y Elche.