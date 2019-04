Jorge Sáenz entrena con normalidad y Oltra espera que entre en la convocatoria

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha informado este jueves de que el central tinerfeño Jorge Sáenz ha entrenado "con relativa normalidad" y, si mañana viernes puede ejercitarse de nuevo con el resto del grupo, entrará en la convocatoria para el choque del sábado ante la UD Extremadura.

El zaguero blanquiazul, internacional con las selecciones inferiores de España, tuvo que ser sustituido en el descanso del partido del pasado fin de semana ante la UD Almería como consecuencia de problemas musculares.

"Ha trabajado con el grupo y si mañana lo hace y está en la lista es que podrá jugar. Ha entrenado con relativa normalidad, somos optimistas. Pero me preocupo por los que sí están, no por los que no", ha dicho José Luis Oltra.

Por el contrario, el argentino Fernando Coniglio estará de baja varias semanas por lesión y el combinado chicharrero no podrá contar este fin de semana con los sancionados Alberto Jiménez y Suso Santana.