Jorge se resiste a perderse la 'final'

Una sobrecarga en los isquiotibiales tiene a Jorge Sáenz a camino entre su posible baja en un partido clave, el de este sábado en el campo del Extremadura, y su hábitat natural, el de la presencia en las alineaciones titulares. El defensa fue sustituido en el descanso del encuentro de la jornada pasada por ese problema muscular y ha ido avanzando durante la semana, pero sin la certeza de que esa evolución vaya a ser suficiente para que esté en Almendralejo. Sin arriesgar más de lo necesario, lo pondrá todo de su parte para, al menos, entrar mañana en la lista de convocados.

En el entrenamiento desarrollado ayer en El Mundialito, realizó algunos ejercicios con el grupo, pero se apartó en el tramo principal de la sesión, el correspondiente a la disputa de un partidillo. En ese ensayo, las parejas de centrales estuvieron formadas por Dos Santos y Carlos Ruiz, por un lado, y por Alberto y el canterano Samuel, por el otro. El internacional sub'21 tiene dos prácticas más por delante, hoy a puerta cerrada en el Heliodoro y mañana antes del viaje a la Península. Jorge no se descarta para la final en el Francisco de la Hera.

Los que sí apuntan a quedarse seguro en Tenerife por estar lesionados son -además de Aitor Sanz- Héctor, que sigue trabajando aparte por unas molestias en la rodilla, y Coniglio, cuya presencia sobre el césped ayer se limitó al momento de la charla de Oltra. El argentino acusa unas molestias en el cuádriceps desde el pasado lunes. Sin los sancionados Suso y Alberto, Oltra podría quedarse con solo 17 profesionales para este sábado.

Suso: "Fue una tarjeta inútil, pero estaba muy quemado"

El Tenerife tendrá dos bajas por sanción en Almendralejo, las de Alberto y Suso. El capitán de la plantilla completó el ciclo de cinco tarjetas cartulinas al ser amonestado en el partido con el Almería y asegura que se siente "molesto" por no poder participar en el encuentro de este sábado. Ayer reconoció que vio una "tarjeta inútil" por expresar sus quejas a un asistente. "No tenía que haber protestado, pero estaba bastante quemado por cómo estábamos jugando y compitiendo", explicó el protagonista ayer en la sala de prensa de El Mundialito tras recibir el premio "Cinco Estrellas" al mejor blanquiazul de marzo. Después de "sufrir" viendo desde la distancia el Tenerife-Extremadura, Suso podrá reaparecer el siguiente sábado en el derbi, aunque prefiere no desviar la mirada hacia el duelo con Las Palmas. "Cada vez que pensamos más allá, nos la pegamos", avisó. El tinerfeño compartió su preocupación por la situación en la que está el Tenerife, ya que actuaciones como la del partido con el Almería no le hacen ser optimista. "Con la actitud y el juego del otro día no vamos a salir de ahí", dijo invitando a la plantilla a dar un paso "al frente" y ser competitiva.

Charla con Nano en acción

Con el partidillo de ayer en juego, Oltra se acercó a Nano para hacerle indicaciones durante varios minutos. Apuntes tácticos que el delantero trató de aplicar en el mismo ejercicio.

Ensayo en El Mundialito

Una de las dudas se centra en el sustituto de Suso. En el ensayo de ayer, Oltra situó a Tyronne en la banda derecha. En ese ejercicio coincidieron en un equipo Dani; Luis Pérez, Mauro, Carlos Ruiz, Camille; Suso, Undabarrena, Javi Alonso (filial), Naranjo; Borja (filial) y Nano. Y en el otro, Galván; Cámara, Alberto, Samuel (filial), Isma; Tyronne, Racic, Milla, Montañés; Lasso y Malbasic.

En Granada, un viernes

El partido de la jornada 38 entre el Granada y el Tenerife se jugará el viernes 10 de mayo a las 20:00 horas, en Los Cármenes. Será la séptima actuación del Tenerife en viernes de esta campaña, la primera fuera.

El rival saca "la carga"

"Cuando necesita sacar la carga, el Extremadura la saca", dijo ayer el uruguayo Zarfino. "Será una final de oro para meter otro golpecito en la mesa".