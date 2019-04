Thad Mcfadden: "Me gustaría regresar al CB Canarias"

La salida de Thad McFadden del CB Canarias sorprendió a propios y extraños en la semana de la disputa de la Copa. El norteamericano, uno de los jugadores franquicia aurinegros, fue cortado y menos de un mes después fue contratado por el Divina Seguros Joventut, rival esta noche de los laguneros.

¿Cómo se encuentra en esta nueva experiencia ACB?

Para mí es muy importante estar en una liga como la española, la mejor de Europa. Tuve ofertas de equipos de otros países, pero preferí aceptar la del Joventut porque suponía, por un lado, quedarme en una competición muy fuerte y, por otro, jugar en un equipo histórico que, además, opta por entrar en los playoffs.

De momento, tiene peores números individuales que los que hizo con el Iberostar Tenerife.

No estoy preocupado por eso. Me encuentro bien después de haberme tenido que adaptar a un nuevo equipo, nuevas dinámicas, un nuevo lugar€ Estoy aportando todo lo que puedo para que el equipo tenga una mentalidad ganadora. Si llegas y el equipo pierde, entonces te preocupas. Pero las cosas no han ido mal.

Llevan cuatro derrotas en las cinco últimas jornadas. ¿Llegan con presión a Tenerife?

Sentimos presión siempre porque es lógico, pero no más en este partido que en cualquier otro. Yo no siento una presión especial. Sé que hay expectativas acerca de mi juego, pero me gustan los retos. Voy a jugar duro como hago siempre para ayudar al equipo.

Vuelve al Santiago Martín. ¿Qué siente?

Primero, va a ser un partido especial porque los dos equipos se juegan el acceso al playoff por el título. Y para mí va a ser diferente, es cierto. Jugué hace muy poco allí, un lugar que me encanta.

¿Qué recibimiento espera por parte de la afición aurinegra?

No lo sé. Tengo muchos amigos en Tenerife, con algunos mantengo contacto y procuro siempre contestarles a los mensajes que me envían. Tuve muy buena relación con los aficionados del Canarias y recibo muchos mensajes de cariño, cosa que agradezco mucho. El Canarias es un club con una gran organización y una afición fantástica. Solo puedo hablar bien de ellos y de cómo me trataron.

¿Por qué se marchó del Iberostar? ¿Qué sucedió exactamente?

Se dieron una serie de circunstancias y acabé en el Divina Seguros Joventut.

¿Se negó a entrenar por el consejo se su agente norteamericano el lunes 11 de febrero, previamente a ser cortado un día más tarde?

Yo no me negué a entrenar. Creo que no es el momento de hablar de lo que pasó, más cuando voy a ir a jugar a Tenerife y les tengo un enorme respeto y cariño a todos. Me gustaría explicarle a la gente de Tenerife qué ocurrió, pero me van a disculpar pues no creo que sea el momento oportuno para hacerlo. Estoy centrado en el Juventut y ya llegará el momento.

¿Cómo era su relación con el entrenador Txus Vidorreta? ¿Influyó en su marcha?

Es un gran entrenador, que dirige muy bien al equipo. En general, no tengo nada malo que decir del Iberostar Tenerife.

¿Regresaría al CB Canarias?

Claro que me gustaría. Fue un periodo muy bueno para mí y me dieron la oportunidad de jugar en la liga española. Por mí, claro que sería posible volver.

¿Qué recuerdos le quedaron de su paso por Tenerife?

Mi mujer y yo amamos la Isla. La gente allí es increíble. Se me hizo todo muy fácil en la Isla. Me sentí respaldado en todo momento. Y el tiempo es maravilloso allí, así como la comida, que era diferente a lo que estaba acostumbrado, pero me gustó mucho.