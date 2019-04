Suso Santana avisa de que con la 'actitud' mostrada ante el Almería no podrán salir de la zona baja

El capitán del CD Tenerife, Suso Santana, ha advertido este miércoles de que "con la actitud y el juego" que mostró el conjunto blanquiazul el pasado fin semana ante la UD Almería, partido en el que cayeron en el Rodríguez López por 1-3, no podrán salir de la zona baja.

"Dependemos de nosotros, tenemos que dar un paso al frente y ser competitivos en todos los campos", ha dicho el extremo derecho tinerfeño.

Santana ha insistido que en el último partido no fueron "capaces de estar en el campo", sobre lo que ha dicho que siempre esperan "a estar con la soga al cuello para dar un paso hacia adelante".

"No fuimos capaces de estar en el campo en ningún momento", ha reconocido el capitán, quien ha recalcado que deben "dar un paso al frente".

El extremo ha reiterado que dependen de ellos mismos para salir de la zona baja, y que si ganan este fin de semana a un rival directo como el Extremadura, "da igual lo que haga el Lugo", equipo que abre la zona de descenso.

"Tenemos que pensar en nosotros mismos, que bastantes problemas tenemos", ha recalcado.

En cuanto a la quinta amonestación que le privará de jugar este fin de semana, Santana ha admitido que fue "una tarjeta inútil" porque "no tenía que haber protestado por esa acción", pero "estaba bastante quemado".