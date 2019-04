Cristina Martín-Prieto: "La Liga necesita una Copa de la UEFA o algo parecido"

Cristina Martín-Prieto (Sevilla, 14-3-1993) vivió el pasado domingo una de las jornadas más satisfactorias en su segunda temporada en la UD Granadilla Egatesa. Su gol al Albacete (1-0) amplió a cinco triunfos seguidos la serie de un equipo que aspira a acabar la Liga Iberdrola en la segunda plaza.

Supongo que ese remate certero fue algo más que un gol para usted.

Algunas compañeras, de cachondeo, me han dicho que he cogido la racha cuando quedan dos partidos para el final de la Liga. Esta temporada he estado un poco desafortunada de cara al gol, pero estoy supercontenta por haber marcado y ayudado al equipo a mantener tres puntos en casa y seguir en los puestos altos de la clasificación.

¿Le ha dado muchas vueltas a esa racha?

No es que me comiera mucho la cabeza, pero sí estaba ida y me preguntaba qué me pasaba. No es que suela ser la pichichi del equipo, pero sí me había movido entre los doce y los quince goles por temporada. Al principio estaba un poco frustrada, pero como las compañeras no le daban importancia y me han hecho sentir tan bien, no ha sido tan complicado.

Pier le habrá dado consejos.

Lo ha sabido llevar. Siempre me dice que los delanteros vivimos de las rachas. Supongo que a él también le pasó alguna que otra temporada cuando jugaba al fútbol. Me decía que los goles iban a llegar, que estuviera tranquila y que siguiera trabajando. Por esa parte he estado relajada, ya que veía que el entrenador no se fijaba solo en los goles que llevaba.

Quedan solo dos jornadas. ¿Se ven alcanzando la cuarta plaza?

Lo tenemos un poco más complicado que el Athletic, pero seguimos a un punto y quedan seis en juego. ¿Por qué no seguir soñando? Ellas se enfrentarán a dos equipos que luchan por la permanencia (Málaga y Madrid), y a nosotras nos falta jugar con el Rayo y, en casa, con el Barcelona. Creo que podremos dar la sorpresa. No bajaremos los brazos y seguiremos luchando por la cuarta plaza.

¿Echan de menos algún aliciente tras haberse modificado el formato de competición de la Copa?

Ni a mí ni a la mayoría de mis compañeras nos gusta el formato de esta temporada, porque llevamos prácticamente dos meses sin jugarnos nada; da igual quedar quintas que sextas. Es mejor ser cuartas que quintas, pero no tienes ese afán ni esa necesidad de mejorar en la clasificación para tener luego un mejor cruce en la Copa. Con este nuevo formato te acomodas un poquito más. Nosotras no pasamos de la primera ronda de la Copa y dirigimos todos los esfuerzos a terminar lo mejor posible en la Liga.

¿Qué alternativas propondría?

La semana pasada lo hablé con algunas compañeras. Supuestamente está en mente organizar una Supercopa de España. Pero creemos que debería incorporarse una Copa de la UEFA para nosotras. Al principio solo iba el campeón de Liga a la Champions, y ahora también se clasifica el segundo. Pero ¿qué premio te llevas por quedar tercero? Esta Liga necesita una Copa de la UEFA o algo parecido. Ya se sabe que el Atlético y el Barcelona van a quedar los primeros.

¿Qué nota le pondría al curso?

Fuimos de menos a más. El problema que tuvimos con Toni Ayala nos pegó fuerte. Aún así, supimos salir adelante como lo que somos, unas guerreras, y luchamos por él y por nosotras. A pesar de haber perdido puntos en campos en los que pudimos haber hecho más, le puedo poner un ocho a la plantilla y al cuerpo técnico.

¿Imagina cómo habría sido la Liga sin ese inicio tan irregular?

A lo mejor hubiéramos estado peor ahora. No sabemos. Nos pusimos el objetivo de mejorar la clasificación de la Liga anterior y hacerlo bien en la Copa; y la frustración que nos quedó está en la Copa. No es que nos viéramos en la final, pero sí en las semifinales, y perder a primeras de cambio y hacerlo de aquella manera (en los penaltis tras un 4-4 en La Palmera) hizo que no viniéramos un poco abajo. Ahora estamos luchando por el cuarto puesto a pesar tantos problemas y de perder partidos en los que pudimos hacer algo más.

¿Qué mérito le da a Pier Cherubino?

Llegó sin saber cómo era la Liga y siendo un novato, y ha ido ascendiendo con nosotras. Lo he visto crecer, poniéndole más empeño, conociendo mejor a los rivales...

¿Lo ve con ganas de seguir en el cargo?

Sí. Él piensa en el día a día, pero, por lo que nos ha dicho y presentimos, quiere la renovación. Está contento con nosotras y el equipo disfruta de los entrenamientos, de los partidos, de lo que nos transmite... Pero la batuta la tienen los directivos.

¿El club ha hablado con usted?

Sí. Ya lo han hecho. Puede que me vista un año más de azul y blanco. Por cómo ha sido la temporada para mí y por llevar solo dos goles en esta Liga, esta oportunidad me ha llegado por sorpresa. Cuando recibí la llamada de Sergio (Batista), me llevé una alegría. Seguiremos hablando y no voy a decir que ya está todo cerrado al cien por cien, pero sí hay bastantes posibilidades de que me quede.

Jornada completa

La antepenúltima jornada de la Liga Iberdrola se completó ayer con los partidos Espanyol-Atlético de Madrid (0-1) y Valencia-Levante (1-3). Sin sorpresas en dos encuentros que mantienen a las rojiblancas al frente de la clasificación y a las granotas en el tercer puesto de la tabla.

Dos estadios de Primera

El RCDE Stadium y Mestalla abrieron ayer sus puertas para la disputa de los partidos Espanyol-Atlético y Valencia-Levante. El primero registró una entrada de público de 20.615 espectadores y el segundo, de 9.435 asistentes.

¿Jueces de la Liga?

El Atlético podría proclamarse campeón el próximo fin de semana, con una jornada por delante para el final de la competición. El equipo rojiblanco supera al Barcelona en tres puntos y tiene el golaverage particular perdido. En la penúltima fecha, las azulgranas recibirán al Sevilla, mientras que las rojiblancas jugarán como locales ante el Valencia. Seguramente, todo se decidirá el primer fin de semana de mayo: Real Sociedad-Atlético y Granadilla Egatesa-Barcelona.