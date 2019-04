Oltra: "Se debe notar ya que nos quitamos una losa de encima ganando fuera"

José Luis Oltra empezó su comparecencia mencionando a Iriome González, jugador al que entrenó durante dos temporadas (07/08 y 08/09), y que perdió días atrás a su padre. "Le mando un abrazo a Irio y a toda su familia", quiso decir antes de empezar a hablar de la visita del Almería, un equipo "que maneja muchos registros" y que provocará un partido "incómodo".

¿Semana distinta tras una victoria?

No es la primera que lo conseguimos (bromeó), sino la primera que conseguimos fuera de casa. Sí que nos quitamos una losa importante de encima y espero que se note ya en este partido. Es una oportunidad de ganar por primera vez dos seguidos y de alguna manera te debe quitar algo de presión. No obstante, supongo que se notará más en el siguiente que juguemos fuera. Saldremos sin ese agobio de no haber ganado ninguno y eso debería permitirnos estar más sueltos. La semana ha sido buena, con el ambiente propio después de una victoria. Sabemos que nos enfrentamos a un rival complicado porque viene de romper una mala dinámica y a apurar sus opciones de playoff. Pero tenemos que proponer fútbol y volver a la senda del triunfo en casa.

¿Cómo es el Almería?

Tiene muchas virtudes porque es capaz de manejar muchos registros. Creo que es notable en las transiciones y fuerte en las acciones a balón parado, siendo el que menos ha encajado por esta vía. También es el menos goleado en 2019. Creo que es el equipo que más corre a alta intensidad de la Liga. Será un partido incómodo.

Habrá que tener especial cuidado en la salida de balón y finalizar las jugadas.

Son conceptos que hay que aplicar siempre, pero ante determinados rivales adquiere especial relevancia. El Almería tiene gente que ocupa bien los carriles, un nueve que llega bien a posiciones de remate, con once o doce goles anotados, y un bloque que es letal en las transiciones. Hemos incidido en minimizar las pérdidas y en acabar cada ataque. Si se produce esa situación de contragolpe, también hemos trabajado la forma de contrarrestarlo. Luego, por mucho que lo prepares, igual te hacen más daño. Pero no será porque no se entrene.

¿Tiene decidido si juega Racic o sigue Undabarrena?

La verdad es que Iker es un futbolista que nos da equilibrio, tácticamente es muy inteligente, nos da una buena salida de balón y tiene personalidad. Desde su punto de vista seguro que fui injusto en Albacete porque no jugó, pese a haber hecho un gran partido contra el Osasuna. Yo entendí que no era partido para él. He tenido que valorar si este se ajusta a sus características. Uros (Racic) también ha dado cosas. Son decisiones complicadas. También dejo fuera de la lista a gente que ha trabajado bien como Tyronne o Carlos Ruiz. No es plato de buen gusto, pero nos pagan para tomar decisiones.

¿Observa un cambio de tendencia en el acierto de sus atacantes?

Las últimas semanas estamos haciendo más cosas bien que mal. El día del Sporting hicimos un buen partido y merecimos más. Seguimos siendo uno de los menos goleadores, pero van apareciendo Nano, Malbasic y hasta Naranjo, aunque no haya marcado, ha dado un paso adelante. Es importante para nosotros. Son jugadores cuyos números están por debajo de su potencial real, pero sabemos que en cualquier momento cogen la dinámica. Ojalá sea desde ya porque eso nos va a ayudar a obtener mejores resultados.

¿Cree que Héctor Hernández ha bajado los brazos en el aspecto anímico al caerse de las citaciones?

No sé lo que ha dicho fuera, pero a mí no me ha comentado nada. Esta semana tiene un problema en la rodilla, un problema contrastado con una resonancia, y no puedo contar con él. No es que se haya borrado ni nada parecido. Admitiendo que a lo mejor lo he quitado injustamente por su rendimiento, creí oportuno que participara otro compañero. Si Héctor está en condiciones y creo que tengo que tirar de él, lo haré. En los entrenamientos nunca ha dejado de trabajar a tope. No tengo queja de él.

Tiene a varios jugadores con cuatro amarillas, pero imagino que no tendrá pensado forzar la quinta viendo los dos próximos partidos ante Extremadura y Las Palmas.

Afortunadamente son partidos en los que no puedes elegir. Hay que jugar para ganarle al Almería y ojalá podamos tenerlos a todos para elegir libremente ante el Extremadura, que a día de hoy es un rival directo. Luego vendrá el otro (derbi), que es diferente a todos los demás y lo sabemos. Pero no voy a guardar a nadie. En función de lo que pase ante el Almería iremos eligiendo.

¿Beneficia que el Almería haya conseguido ya la permanencia y esté lejos del playoff?

Viendo las últimas temporadas y otros aspectos, puede que el presupuesto, el Almería quería salvar la categoría. Lo han hecho con holgura. Pero no están descartados para el playoff. Su presidente ha dicho que tienen que intentarlo. El entrenador y los jugadores, también. El sexto puesto está al alcance y no creo que vayan a venir relajados. Creo que vienen a ganar a ver qué pasa. Es un rival peligroso. Si ganamos, igual pensamos que se han relajado.

¿Le preocupa que el equipo lleve nueve jornadas encajando?

Me preocupa, pero lo importante es seguir sumando. Yo firmo ganar 2-1 o 5-4. Pero es verdad que es un aspecto a mejorar. Necesitamos ganar contundencia en las dos áreas. El otro día, con todo lo que habíamos hablado, encajamos en el primer minuto y en una acción evitable. Era fuera de juego, pero debimos hacer más. Creo que debemos ganar en eficacia y, para eso, hay que encajar poco.

Decía Undabarrena que, a veces, se obsesionan con llegar muy cerca de la portería para finalizar.

Yo les digo que no siempre hay que llegar a línea de fondo para poner un buen balón. Insisto en eso. Hasta tres cuartos de campo debemos tener criterio y llevar el peso, pero luego tiene que haber verticalidad. Es verdad que nos falta algún tiro de media distancia. Y que hay que mejorar a balón parado, aunque venimos de hacer gol en una acción de ese tipo. Hay que valorar también el crecimiento de Dani Hernández.

La figura de Dani ha crecido. Ha dado un paso al frente y ha estado mucho mejor. Ha sabido tener personalidad y estar tranquilo siempre. Pero lleva unos cuantos partidos en los que nos ha dado mucho. Contra el Rayo hace dos o tres paradas buenas, el día del Sporting también y el día del Numancia estuvo increíble. Siempre lo he defendido, pero me alegro que ahora lo digan desde fuera. Eso ayuda.

¿Qué le parece el premio a mejor jugador del mes en Segunda que ha recibido Luis Milla?

Luis está fuera de toda duda. El rendimiento lo ve todo el mundo. Conmigo ha jugado siempre y creo que solo lo he sustituido en un partido. Nos da muchas cosas. Es muy buen futbolista. Tiene personalidad, criterio, despliegue y es honrado. Creo que entiende muy bien el juego, que es disciplinado y que nos da cosas a balón parado. El premio es merecido. Aunque ya sabéis que los premios individuales en un deporte colectivo son relativos. Pero creo que se lo merece.

¿Cree que es jugador de Primera?

No tengo duda de que es un jugador de Primera. Pero tiene contrato aquí y, por encima de todo, es jugador del Tenerife. Es verdad que tiene características y capacidad para jugar más arriba, pero otro tipo de situaciones se me escapan. Me gustaría que jugara en Primera con el Tenerife. Ese es mi deseo.

¿Influirá el hecho de jugar después de todos los rivales directos?

La realidad es que el único partido importante es el tuyo. Si supieras que ganas, lo ideal sería jugar primero y meterle presión a los demás. Pero no es así. En este caso, quizás te condicionan en negativo o igual sales con más tensión. Miramos siempre, pero hagan lo que hagan los demás, el importante es el nuestro. Hay que centrarse en hacer las cosas bien.