El CD Tenerife busca la resurrección definitiva

Victoria fuera y Semana Santa. El cóctel invita a la relajación, pero la clasificación de Segunda no y el Tenerife debe tenerlo presente esta tarde ante el Almería. Una victoria, que supondría enlazar dos por primera vez en lo que va de temporada, daría un margen importante con los puestos de descenso a Segunda B justo antes de la visita a Almendralejo. Esa final, contra un rival directo y en la semana previa al clásico del fútbol canario contra Las Palmas, ha de afrontarse con un margen de tranquilidad grande. Por eso, no cabe otra cosa que mostrar hoy la mejor cara posible en el Heliodoro ante un rival de cuidado.

Porque el Almería, ya salvado y con la lejana ilusión del playoff, es de esos equipos que castiga la falta de tensión como pocos. Un bloque intenso sin y con balón, eléctrico en sus transiciones ofensivas, capaz de llegar con mucha gente al área contraria y que ha hecho virtud de sus carencias poniendo lo mejor que tienen al servicio de una idea. Con poco, Fran Fernández ha logrado formar una escuadra capaz de ganar en campos como el Carlos Tartiere o La Romareda y de puntuar en Málaga, Alcorcón o Albacete.

De ahí que José Luis Oltra no se fíe. Ante la posibilidad de repetir el once que derrotó al Rayo Majadahonda, duda. La principal, entre Racic y Undabarrena. El primero puede ayudar en el balance defensivo y tiene más llegada al área rival, pero es menos seguro que su compañero en la salida. Y las dos últimas apariciones del vasco se han saldado con victoria, algo que invita a mantenerlo en el once.

Sucederá con Nano, que parece en vena, como hombre más adelantado. Esto mantendrá a Malbasic en la banda izquierda, reservando a José Naranjo como revulsivo en la segunda parte. Tampoco se esperan cambios en la zaga, donde se consolida la pareja Jorge/Mauro dos Santos pese a que Alberto vuelve a estar disponible y ha entrado en la lista.

Los números de Racic

El centrocampista serbio Uros Racic se ha convertido en un intocable para Oltra y su rendimiento ha venido respaldando esa decisión. No tanto sus números, puesto que con él como titular el Tenerife ha ganado un partido de los diez que ha disputado (el debut contra el Nástic).

Los descartes

Carlos Ruiz, Tyronne y Paco Montañés se quedaron fuera de la convocatoria ofrecida ayer por José Luis Oltra, en la que tampoco está Héctor Hernández por motivos físicos. El técnico se refirió a una lesión "contrastada" que le puede tener fuera alguna semana más.

El retorno de Juan Carlos

Juan Carlos Real acumula nueve goles y cuatro asistencias en lo que va de Campeonato. El Tenerife lo dejó escapar porque Joseba Etxeberria no contaba con él y hoy retorna al Heliodoro vestido de rojiblanco.

Resultados en la cabeza

El Elche-Osasuna de mañana es el único partido que se jugará después del Tenerife-Almería, con lo que los blanquiazules saltarán al campo sabiendo qué han hecho sus rivales directos y lo que necesitan.