Natalia Ramos: "El objetivo de permanecer se queda corto"

En la previa del encuentro que tendrá lugar mañana (12:00 horas) en La Palmera ante el Fundación Albacete, y que resulta vital para que el Granadilla Tenerife Egatesa le dé caza al Athletic Club -cuarto clasificado, Natalia Ramos da cuenta a El Día del buen momento que atraviesa tanto el equipo como ella. La zaguera lagunera encadena tres partidos como titular y ya suma tres goles en la presente Liga Iberdrola. No se pone límites y sueña con la llamada "a corto plazo" de la selección española absoluta.

Cuando el buen momento colectivo engrana con el individual, parece que todo es más sencillo.

Así es. Estoy súper contenta y agradecida a Sergio (Batista), que fue el que me dio la oportunidad de volver a casa y a Pier, que desde que llegó al banquillo, me ha dado una confianza que antes nunca nadie me había brindado. Él (por Pier Cherubino) me ha devuelto la ilusión y el entusiasmo que sentía por el fútbol desde que era pequeña. Seguiré aprovechando las oportunidades que me den.

Por lo que dice, Pier ha sido algo más que un entrenador para usted.

Así es. Él y mi familia saben lo que me ha hecho crecer no sólo como futbolista sino como persona. Me ha ayudado mucho, le estaré eternamente agradecida y lo tendré siempre presente.

Aceptando tener ficha B, ¿esperaba acumular a estas alturas diez titularidades?

Era consciente de la situación en la que venía y la dificultad de hacerme un hueco en el once, pero bueno, como dice el círculo cercano a mí, en esta vida no hay nada regalado. Con lucha y sacrificio he conseguido pelear y dar pasitos hacia delante. Tengo confianza, y cuando uno se siente así las cosas van más rodadas, pero es verdad que, al principio, la situación era opuesta.

En relación a lo que comenta, el partido ante el Sevilla en el Heliodoro, en el que disputó poco más de un minuto, vimos a una Natalia inconsolable. ¿Aquello fue producto de la situación por la que pasaba?

Está claro que para mí era un fin de semana de sensaciones extrañas; me enfrentaba por primera vez a mi hermana (Noelia). Como dices tú, jugué poco más de un minuto, lo cual fue un momento agridulce para mí y para mi entorno. Ahora lo veo de otra forma y estoy segura de que Pier no lo hizo con ninguna maldad porque sé el tipo de persona que es.

De esa coyuntura a la actual. ¿Está en el mejor momento de su carrera deportiva?

Creo que sí. Físicamente y anímicamente me encuentro muy bien; estoy muy feliz y eso se refleja en el campo. Creo que estoy en el camino correcto para conseguir mis propósitos.

¿Por dónde pasan esos propósitos que menciona?

Espero que, a corto plazo, pueda recibir la llamada del seleccionador de la Absoluta. Sueño con que eso pueda llegar.

Centrándonos en el presente, más allá de sus buenas actuaciones en la retaguardia, está viendo puerta.

Como dice mi padre (Migue Ramos, entrenador), el buen jugador es el que hace su trabajo y ayuda al equipo. Cada partido que juego, intento aportar, primordialmente, en defensa y, si consigo sumar en ataque, mejor. Tengo que seguir con los pies en el suelo y con la máxima humildad. Estoy teniendo un final de temporada muy bueno, al igual que todo el equipo.

Parece que el equipo, después de una mala racha, está imparable en Liga Iberdrola.

Nunca antes se habían conseguido 21 de 24 puntos posibles. El año pasado, con Toni Ayala en el banquillo, lograron la cuarta plaza, si con Pier se logra, se superará lo del pretérito curso. Él (Pier Cherubino) y el cuerpo técnico se lo merece. Espero que podamos sacar la victoria ante el Albacete, que también está en una situación complicada, y seguir tirando hacia arriba para poder cumplir el objetivo de la cuarta plaza.

¿Faltan alicientes para los equipos que, como ustedes, se clasifican por detrás del segundo?

Evidentemente que el formato de la Copa ha cambiado y eso nos ha pasado un poco de factura en ese sentido que mencionas, falta motivación para quedar lo más arriba posible, no obstante, nosotros somos un equipo que pelea por ello haya o no premio.

Parece que, con esa mentalidad, debe quedar atrás el fijar el objetivo en la permanencia.

El Granadilla, cada año se supera más y hace que las expectativas sean cada vez mejores. Se suele decir siempre que el objetivo es la permanencia, pero yo creo que eso se nos queda un poquito corto a una plantilla que ha demostrado pelear por la parte alta. Sin embargo, creo que podemos quedar un poco más arriba.

¿El Granadilla puede llegar a jugar Champions League?

Sí, ¿por qué no?, soñar es gratis. Nos queda trabajo por delante, pero en un futuro no muy lejano el Granadilla puede luchar por ello.

Un final de liga para quitarse el mal sabor

Natalia Ramos vuelve a sentirse futbolista después de varias temporadas. Si en la 2016/17 vio reducida su participación en el Granadilla, una campaña después marró en la búsqueda de protagonismo en el Levante. En el cuadro granota no consiguió afianzarse, no obstante, participó -1.208 minutos- más que en el curso anterior. La zaguera, al término de la campaña pasada, volvió a hacer las maletas para regresar al equipo al que llegó de la mano de Andrés Clavijo. La lagunera firmó sabedora de que, al tener ficha B, podría acabar relegada al filial, sin embargo, después de sólo disputar 48 minutos en las primeras nueve jornadas, empezó a entrar con asiduidad en los planes del equipo. A partir de ahí, salvo en tres choques en los que no ha contado, ha jugado todos los encuentros y ha sumado 10 titularidades. En 1.035 minutos jugados ha sido capaz de marcar tres goles que han valido nueve puntos.