El Granca agrava su situación en la tabla ante un Manresa superior

El Herbalife Gran Canaria vuelve a meterse en problemas tras ser superado por un BAXI Manresa muy serio en defensa y ataque, que se acerca aún más a las eliminatorias por el título liguero gracias a su victoria de esta noche por 76-84.

El encuentro comenzó de una manera muy dinámica por parte de dos conjuntos, que realizaban un juego netamente ofensivo y con sucesión de canastas en ambos aros, lo que hizo que la igualdad en el marcador se mantuviese durante todo el primer cuarto, que concluyó con empate a 21.

El técnico del conjunto isleño, Pedro Martínez, que no sacó de inicio al único pívot profesional del que dispone actualmente, no tardó mucho en dar protagonismo al checo Ondrej Balvin, cuyos centímetros frenaron a Zubcic y Lalanne, torres que hacían daño del equipo que dirige Joan Peñarroya, quien este sábado celebraba su 50 cumpleaños.

Herbalife, bien dirigido por Niko Radicevic, consiguió distanciarse por vez primera antes de llegarse al ecuador del segundo parcial, con un espectacular mate 'marca de la casa' de Jacob Wiley, que provocó el tiempo muerto de Peñarroya (31-23 a falta de 5.15).

Manresa no veía canasta ni siquiera por parte del casi infalible Ryan Toolson y el público local disfrutaba con su equipo, que se marchaba de diez tras enceste de Paulí, pero justo a continuación los visitantes realizaban un parcial de 0-5 con canastas de Lalanne y Zubcic (en su caso de 3), con lo que volvían a meterse en el choque.

Gran Canaria tenía problemas para controlar al base manresano Corey Fisher, quien con sus puntos apretaba el electrónico (35-33), aunque Wiley posibilitaba que su conjunto siguiese por delante y llegase al descanso con dos de renta (39-37) y con tímidas protestas de los espectadores a los colegiados, por señalar algunas personales dudosas.

Tras el descanso, Manresa, que se quedó sin Fisher por lesión con 41-40, tardó muy poco en voltear el marcador, apoyándose en la facilidad de Pere Tomás desde la línea de 6,75 (45-49), y además Hannah y Radicevic, dos de los bases locales, estaban cargados con tres faltas.

Herbalife, con su mejor tirador Eriksson en el banco, no estaba atinado ante la canasta del conjunto catalán, que por el contrario se iba de 9 con 4.11 para llegarse el último cuarto, tras un nuevo triple de Pere Tomás que obligó a Martínez a parar el partido (49-58).

Gran Canaria reaccionó tímidamente con un parcial de 4-0, pero a Manresa no le tembló el pulso y volvió a irse de trece gracias a una asfixiante defensa y la buena muñeca de Toolson (53-66), y llegó al último cuarto con nueve puntos arriba tras un gran tercer parcial (59-68).

Los diez últimos minutos del partido comenzaron con un triple de Hannah muy celebrado por los seguidores locales, aunque el cuadro de Peñarroya estableció seguidamente un parcial de 0-5 y volvió a distanciarse (62-73).

Con 66-75, Herbalife desperdició dos lanzamientos triples de Paulí y Oliver para situarse a 6, y Manresa, por medio de Álvaro Muñoz, se puso con 66-77 y se aproximaba al triunfo con 5.21 aún por disputarse.

Un triple de Strawberry desató la locura en las gradas (70-77), y Gran Canaria apretó aún más el marcador con un tiro libre de Oliver tras técnica a Peñarroya (71-77).

Sin embargo, un triple de Zubcic enfrió los ánimos (71-80) y la posterior canasta de Pere Tomás en una acción coral de los visitantes prácticamente sentenció el choque (71-82), como finalmente ocurrió.

- Ficha técnica:

76 - Herbalife Gran Canaria (21+18+20+17): Hannah (9), Rabaseda (2), Strawberry (7), Wiley (15) y Tillie (7)-quinteto inicial-, Eriksson (9), Vene (0), Balvin (8), Paulí (7), Radicevic (8) y Oliver (4).

84 - BAXI Manresa (21+16+31+16): Fisher (10), Toolson (12), Tomás (13), Zubcic (14) y Lalanne (6) -quinteto inicial-, Jou (0), Lundberg (15), Sima (0), Sakho (12) y Muñoz (2).

Árbitros: Carlos Cortés, Francisco Araña y Rubén Sánchez Mohedas.

Incidencias: Partido de la 28ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Gran Canaria Arena ante 5.417 espectadores.

