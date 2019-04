Milla: "Mi objetivo es llegar a Primera lo antes posible"

Que Luis Milla jugará en Primera es algo que se sobreentiende viendo su rendimiento y crecimiento desde que llegó a la disciplina blanquiazul. La pregunta es cuándo lo hará. "Un jugador tiene que ser ambicioso y pienso que me pueden dar esa oportunidad", reconocía ayer en rueda de prensa. A continuación, reiteró su mensaje habitual: "Ya he dicho que soy muy feliz aquí y que lo que he querido desde que he llegado es ver al Tenerife en Primera y poder jugar en Primera con el Tenerife y no me voy a bajar de ese barco".

Hasta ahí el mensaje era idílico. Además, ejerciendo como el capitán sin brazalete que es, el centrocampista madrileño priorizó "que el equipo se quede en Segunda la temporada que viene" antes de "hablar las cosas" relacionadas con su futuro, como la oferta de renovación que tiene su representante sobre la mesa desde hace tiempo.

Fue su intervención final en este tema lo que abrió un espacio para las dudas sobre su continuidad. "Si no eres ambicioso no puedes ir a ningún lado y yo lo soy. Mi objetivo es llegar a Primera División lo más pronto posible", expuso. Y claro, lo antes posible sería en otro equipo porque el Tenerife no lo conseguirá, como pronto, hasta la temporada 20/21. Apostar por un último intento en la Isla o aceptar alguna de las propuestas que le llegarán. Esa es la duda que deberá resolver Milla.

Mientras, se centra en ganar al Almería. "Cuando llegué, tenía la sensación de que era difícil que los puntos se escaparan del Heliodoro. Esta temporada no la estamos teniendo", recordó.