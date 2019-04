Javi Rodríguez: "Quiero crecer junto al Levante UD FS e incluso retirarme aquí"

Catorce años entre los mejores... y los que le quedan. El Levante UD FS renovó la pasada semana al ala Javi Rodríguez hasta el epílogo de la temporada 2020/2021. El abanderado del fútbol sala gomero está realizando una destacada campaña en su estreno con el conjunto de la Ciudad del Turia. Disputada la Copa de España, ahora apunta a los playoffs por el título de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

¿Cómo valora su continuidad con los granotas?

Ha sido una renovación muy rápida porque es un buen sitio, un proyecto muy ilusionante de cara a las próximas temporadas. La verdad es que no he dudado un segundo en firmar.

¿Prevé que puede estar muchos años en el Levante e incluso retirarse ahí?

Es un proyecto que está muy afianzado gracias al club de fútbol. Accedemos a las instalaciones y los servicios que tiene la entidad. Quiero crecer al lado de ellos y, si puede ser, retirarme aquí. Es verdad que no descarto la posibilidad de jugar un año más en el extranjero.

Usted jugó en Rusia y, posteriormente, en Italia. ¿Irían por ahí los tiros?

Me llaman mucho los países árabes y el mercado asiático, pero he firmado dos años más y estoy muy ilusionado.

Acaba de cumplir 30. ¿Se plantea alguna edad en la que decir basta?

No. He recorrido mucho mundo desde que empecé hace 14 años en el Muebles Lety. No me pongo ninguna barrera. Estoy muy bien. Ha sido un año muy feliz, en el que he jugado la Copa de España. Esperamos ganar mañana -frente al UMA Antequera- para materializar un sueño de temporada, jugando el playoff contra ElPozo o Barça, los dos que están luchando por el primer puesto.

¿Qué características ha cambiado respecto a aquel niño que jugaba en Granadilla y cuáles mantiene?

Mantengo el esfuerzo diario. Me considero un jugador muy trabajador y muy humilde. He sido un privilegiado por dedicarme a un deporte tan bonito durante 14 años. Espero que sean algunos más. El saber estar que te va dando la categoría es lo que he ganado. Es cierto que he perdido un poquito de ser atrevido, de ese niño que se la jugaba en cualquier parte de la cancha. Hay partidos en lo que lo recupero.

Su Gomera se proclamó campeón provincial el pasado fin de semana.

En el campus que realizo allí cada año se ven los talentos que hay. La directiva y los jugadores tienen mucho mérito. Nadie cobra un euro. Siempre salen jugadores, como Brian, Lucas, que es un reflejo en el que mirarse, Nauzet, Richard, Imanol, que se ha proclamado campeón de España y ahora ha ascendido a Primera con el Burela, el equipo que me dio la oportunidad de salir de Canarias. Creo que el Gomera sigue creciendo. Han conseguido el Campeonato con cuatro niños y tres veteranos. Estoy muy orgulloso por ellos. Ojalá, cuando me retire, pueda jugar un año allí.

Con el descenso del Salesianos y la mala situación del Gran Canaria en Segunda, Canarias se podría quedar sin equipo en la LNFS el próximo curso.

Sí. Sería una pena que en el fútbol sala canario no hubiese un equipo representativo mínimo en Segunda. Esperemos que se apueste por este deporte tan bonito. En Primera noto que el nivel peninsular sube cada año más.