Diego Costa se niega a entrenar con el Atlético

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, acudió este jueves a la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero se negó a entrenar en el césped, tras la apertura el miércoles de un expediente sancionador por parte del club tras los ocho partidos de suspensión por su expulsión ante el Barcelona.

Según adelantó 'AS' y pudo confirmar después EFE, el futbolista acudió a la cita para el entrenamiento, estaba apto para entrenar y no se encuentra en la lista de bajas por lesión del equipo, pero tomó la determinación de no ejercitarse con el grupo, según pudo comprobar EFE durante todo el entrenamiento del Atlético.

La causa de su negativa a entrenar apunta que podría ser el expediente sancionador que le ha abierto el club por los ocho partidos de suspensión que le impuso el Comité de Competición por la expulsión del pasado 7 de abril contra el Barcelona en el Camp Nou, cuando recibió la roja en el minuto 29 por decirle al árbitro Jesús Gil Manzano "me cago en tu puta madre", según reflejó el acta.

Después de la tarjeta roja, "aún en el terreno de juego", Diego Costa, "agarró" al árbitro "en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 (José María Giménez) y 2 (Diego Godín), respectivamente", según añadió en el acta el colegiado.

El club le trasladó el miércoles el expediente sancionador a Diego Costa, que se ha negado a entrenar este jueves. A efectos de la competición, con el partido ante el Eibar ya a la vista, es baja para los seis encuentros que restan de la Liga por la citada sanción de ocho partidos, de la que cumplirá el segundo de este sábado.

El Atlético de Madrid, consultado por EFE, explicó que Costa no se encuentra de baja por lesión y su ausencia sobre el terreno de juego en la sesión del jueves -sí estuvo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda- no es por un tema médico, al tiempo que afirmó que no ofrecerá una versión de los hechos hasta que hable con el jugador.