Max King y Megan Kimmel, atractivos en la cita palmera

La Transvulcania Naviera Armas 2019 tendrá el talento y el descaro de los norteamericanos Max King y Megan Kimmel entre sus principales atractivos de esta undécima edición. King y Kimmel, dos miembros del equipo Salomon que debutarán en la prueba de la Isla Bonita, son dos seguros de espectáculo dentro del grueso de atletas de élite que buscará el triunfo en La Palma.

King, de 39 años, quiere hacer historia en una prueba que conoce por las referencias de compatriotas suyos como el propio Dakota Jones, vencedor en la ultra maratón palmera. Fue precisamente el año del triunfo de Jones cuando Max King estuvo presente en La Palma para dar una conferencia sobre Skyrunning.

"Conozco parte del recorrido y sé qué es lo que se siente en la Isla. Esto me ayudará en mi preparación para una carrera que siempre he querido correr porque es un lugar espectacular y la gente y la organización la hacen muy especial", señalaba Max King, campeón mundial en 2011 y vencedor en carreras míticas como Chuckanut 50K (2017), Fourmidable 50K (2017) y The Broken Arrow Skyrace 26K (2017), además de haber hecho podio como tercer clasificado en Maraton Du Mont Blanc (2017) y Sierre-ZInal (2017).

"He entrenado con el objetivo de ganar, pero hay que tener en cuenta que será la primera vez que corra allí y habrá grandes corredores, algunos de los cuales ya saben lo que es vencer en Transvulcania", explicaba Max King antes de confesar que "en estos momentos sólo pienso en hacer una buena carrera que esperemos que me coloque alto en el podio final".

Para Megan Kimmel también será el debut después de que el año pasado, con la temporada planificada y su participación en la Transvulcania confirmada, no pudo estar en la prueba debido a una lesión. Kimmel quiere la corona de la prueba palmera después de que en 2018 cambiara la posibilidad de representar a su país en el Mundial de Penyagolosa por estar presente en Transvulcania.

La corredora norteamericana es una de las grandes de las carreras de montaña de su país, ocupa el primer lugar entre sus compatriotas dentro de la clasificación mundial de la ITRA y ha ganado el Campeonato Europeo de Ultra Skyrunning en la modalidad de Skyrace celebrado en Val D'Isere en 2014 siendo plata en la Skymarathon correspondiente al Mundial celebrado en Chamonix.

En 2016 venció en la Copa del Mundo de Skyrunning dentro de la modalidad de Sky Classic ganando cuatro de las seis carreras del campeonato y en 2017 fue subcampeona de las Skyrunner World Series.

Kimmel también ha ganado la High Trail Vanoise, Maratón du Mont Blanc, Yadin Skyrunning Festival, Limonextreme, The Rut 28k, Materhorn Ultraks 45k, North Face Endurance Challenge California 50M, Dolomites Skyrace o Flagstaff Sky Race.

"Es un honor que dos corredores norteamericanos de tanta experiencia y tan buen nombre internacional puedan estar compitiendo en la Transvulcania de mayo", señaló Ascensión Rodríguez, consejera de deportes del Cabildo de La Palma.