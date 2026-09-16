Adhara Rodríguez, ajedrecista tinerfeña, 22 años: “Mi objetivo es entrar en el equipo olímpico español”

Adhara Rodríguez Redondo sigue subiendo escalones en el panorama ajedrecístico nacional. A golpe de éxitos, esta santacrucera de 22 años ya ha dejado atrás la etiqueta de promesa con proyección para convertirse, por derecho propio, en una de las realidades del ajedrez español. Dos semanas de vértigo entre finales de agosto y principios de septiembre le han llevado al bronce femenino en el Campeonato de España Individual Absoluto y al título de campeona de España femenina en el Tramo Sub 2300. Todo ello en un año que también le dejó el golpe de quedarse a las puertas del equipo olímpico español por muy poco, un objetivo que, reconoce, sigue teniendo entre ceja y ceja y al que cree que conseguirá entrar. De momento, la tinerfeña se ha levantado con resultados, como lo hace una ganadora.

El primero de esos éxitos llegó en Linares. Entre el 17 y el 25 de agosto, el Hotel RL Aníbal fue escenario del Campeonato de España Individual Absoluto, una cita en la que Adhara firmó una actuación sencillamente sobresaliente para colarse en el tercer escalón del podio femenino. Sumó 5 puntos en las nueve rondas disputadas y solo tuvo por delante a la campeona, Marta García Martín, y a la subcampeona, Sabrina Vega. «Esta medalla la coloco como una de las más importantes de mi vida porque, al final, el ritmo clásico es al que más importancia le damos los ajedrecistas y, sobre todo, que sea en la categoría absoluta femenina, no por edades, es muy gratificante. Es como sentirte que estás dentro de las mejores», reconoce la deportista isleña sobre su actuación en Jaén.

Tras un buen arranque, con una primera ronda ante el Gran Maestro Alexei Shirov –leyenda viva del ajedrez que llegó a ocupar el número dos del mundo y que incluso se ganó el derecho a disputar un Mundial frente a Garry Kasparov–, a la tinerfeña le llegó una derrota que complicó su camino. Pero Adhara supo reaccionar cuando más hacía falta y cerró el campeonato a lo grande, con tres puntos y medio en las últimas cuatro rondas. «No me lo esperaba; fue como una sorpresa», reconoce sobre el desenlace.

Ante Shirov, la isleña, con blancas, llegó incluso a tener opciones de pelear por las tablas: «Fue todo un placer jugar con un gran maestro tan fuerte. Además, creo que fue una partida muy interesante porque defendí muy bien».

De Linares a Hoznayo

Apenas había terminado Linares cuando, cinco días después, le tocó volver a la carga en Hoznayo, Cantabria. Hoteles, viajes, alimentación, preparación y jornadas de partidas dobles se amontonaron en una rutina exigente que, tarde o temprano, para cualquier deportista acabaría pasando factura –de ahí que la tinerfeña reconozca que «los veranos en el ajedrez son muy exigentes»–. Pero, una vez más, tocaba responder, y la jugadora formada en el Ébano lo hizo. Con 5,5 puntos en nueve rondas, se proclamó campeona de España femenina del Tramo Sub 2300 por tercer año consecutivo.

Ahora, a varios días ya de dejar atrás ese subidón veraniego tan propio de su disciplina y recién bajada de la nube de los laureles, Adhara repasa para EL DÍA su evolución como ajedrecista desde que dio el salto a la categoría absoluta. Reconoce que, de aquel perfil «muy estratégico», al que le gustaba siempre «tenerlo todo muy atado», ha pasado a soltarse más, probar ideas nuevas, cambiar aperturas y, en definitiva, jugar con un punto más de riesgo. Admite, eso sí, que todavía faltan aspectos por pulir; sobre todo uno: el control del tiempo, un terreno en el que, según reconoce, entran en juego «la psicología y la confianza».

También declara que uno de sus grandes objetivos es entrar en el equipo olímpico español y admite que la oportunidad perdida ha sido «una de las decepciones más importantes» de su trayectoria. Había firmado un gran año, pero un mal Campeonato de Europa en Georgia, disputado justo después de terminar los exámenes, le hizo perder mucho Elo (el sistema de puntuación que mide el nivel oficial de los ajedrecistas). «Simplemente un torneo es como que empañó todo el año», lamenta. Pero no quiere quedarse enganchada a aquel tropiezo. Ni mucho menos. La idea es volver a intentarlo y pelear hasta conseguir un puesto en el equipo español que acudirá a las Olimpiadas de Abu Dabi en 2028.

Ajedrez y universidad

El otro gran objetivo sigue siendo el título de Maestra Internacional. También lo ha tenido al alcance de la mano, pero Rodríguez Redondo ha decidido cambiar el enfoque, porque en lugar de obsesionarse con las normas, prefiere poner el foco en seguir mejorando su nivel. «Si consigo a lo mejor mirar títulos más altos, también ese va a llegar», explica.

Su vida fuera del tablero tampoco da mucho respiro. La tinerfeña cursa un doble grado en Criminología y Seguridad y, entre libros y partidas, también participa en actividades complementarias vinculadas a su formación y es alumna de Medicina Legal. Asegura que lo lleva «bastante bien» y, aunque todavía no tiene del todo claro hacia dónde quiere encaminar su futuro, sí tiene decidido que el ajedrez seguirá ocupando un lugar estructural en su vida –«al cien por cien tiene que ser una parte fundamental», verbaliza–.

Y mientras sigue compitiendo, Adhara tampoco piensa dejar de soñar. Después del bronce de Linares y del título conquistado en Hoznayo, la tinerfeña sabe que aún hay margen para mirar más arriba. «Siempre se puede soñar un poco», reconoce, con la vista puesta en nuevos podios y en la posibilidad de seguir representando a España.