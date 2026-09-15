El tinerfeño de adopción que desafía a la edad: Agustín Riera hace historia en el waterpolo a los 78 años

En el séptimo escalón de su vida y todavía sin pisar el freno. Agustín Riera ha conseguido convertir en realidad buena parte de la vida que un día soñó. Este catalán de 78 años, instalado en Tenerife desde hace tres décadas, mira atrás y encuentra una historia que le ha tratado bien: una pareja a la que conoce desde su comunión, una familia que le ha regalado hijos y hasta seis nietos y, como aquí se habla de deporte, una trayectoria que ni mucho menos se queda corta. Porque a los 78 años, defendiendo al SV Cannstatt de Stuttgart, Agustín se convirtió en el waterpolista español de mayor edad en disputar un Campeonato de Europa. La suya es una carta de amor a la vida y a la natación.

Quizás por eso haya que empezar por su nombre. O, mejor dicho, por los dos nombres con los que lleva media vida moviéndose entre sus dos hogares. Agustín Riera es Agustín, aunque en Martorell, su localidad natal, es Agustí. Allí conserva un arraigo que va mucho más allá de haber nacido en el municipio barcelonés. Embajador del pueblo, mantiene el vínculo con sus vecinos y guarda intacta una parte de aquella identidad… pero él es Agustín, «tanto en el carnet de identidad como en todo».

Y precisamente esa dualidad entre Agustín y Agustí resume, de algún modo, una vida construída entre dos orillas. Cataluña y Canarias. Martorell y Tenerife. El hombre que un día hizo las maletas para empezar una nueva etapa profesional y que terminó echando raíces en la Isla del Teide, a miles de kilómetros de su tierra. El catalán al que en Canarias le llaman catalán y al que en su pueblo llaman canario. Se siente ya «más tinerfeño», pero lo de elegir una sola casa, cuenta, no va con él.

Riera nació en un hogar en el que el waterpolo ya venía de serie. Su padre y su hermano fueron porteros internacionales con la selección española. El primero, durante las décadas de los cuarenta y cincuenta; el segundo, en los sesenta y setenta. Creció, por tanto, con el deporte como parte del paisaje familiar. Era cuestión de tiempo que también acabara encontrando su sitio en el agua.

Riera posa con la bandera de Martorell. / ED

Su debut llegó en 1960 con el CN Martorell, el equipo al que permaneció ligado durante buena parte de su vida deportiva. No fue una estrella, ni pretende venderse ahora como tal. Jugó en Primera División, compartió piscina con deportistas importantes y conoció de cerca un waterpolo muy distinto al de hoy: un deporte más artesanal..., «diferente», como verbaliza. Hasta que en 1987 el trabajo le cambió el rumbo y le llevó a Canarias.

Agustín dejó el waterpolo atrás. Llegó a Tenerife, emprendió una nueva etapa laboral, levantó una empresa, formó una familia y, casi sin darse cuenta, aquel deporte que había acompañado buena parte de su juventud fue quedando en un segundo plano. Hasta que llegó la jubilación. O, más bien, hasta que apareció esa pregunta de qué hacer con todo el tiempo que se le venía por delante. Agustín encontró una respuesta en el agua, en recuperar aquel deporte que nunca se había marchado del todo y regresar a la piscina para comprobar que, después de tantos años, todavía quedaban partidos por jugar.

600 kilómetros al año

Contactó entonces con el Club Tenerife Masters y regresó a la competición, esta vez como nadador. Campeonatos regionales, nacionales, europeos y mundiales; pruebas de fondo, estilos y distintas distancias. Un repertorio amplio que encaja con la definición que él hace de sí mismo, la de un «deportista polivalente». Recibe los entrenamientos de Tomás Hernández, su preparador en el T3, aunque la distancia le impide acudir a diario. Va a verle aproximadamente una vez al mes y, después, sigue por su cuenta las sesiones que le marca. El resultado, alrededor de 600 kilómetros a nado cada año.

La explicación de su longevidad deportiva, empero, no la encuentra en ninguna fórmula secreta. La clave está en «cuidarse». Cuenta que no fuma ni bebe, que a las ocho de la noche ya está en pijama y que entre las siete y las ocho de la mañana está en pie. Y la primera parada del día es, como no, la piscina.

«A la muerte hay que irle de cara»

Cuando la conversación entra en ese terreno durante la llamada que atiende a El Día, Agustín tira de memoria y recuerda a un compañero de piscina que llegó a cumplir 100 años. Tenía 96 cuando todavía nadaba con ellos y defendía una filosofía que él ha terminado haciendo suya: «La muerte no hay que esperarla en la cama; a la muerte hay que irle de cara».

En Bratislava, sede del Campeonato de Europa Masters, Agustín Riera se fue con la medalla de bronce y el récord como waterpolista español de mayor edad en disputar un Campeonato de Europa. Pero ¿cómo acaba un catalán afincado en Tenerife jugando un Europeo con un equipo alemán?

La explicación empieza por la propia estructura de las competiciones de veteranos. En España no existen categorías de edad tan avanzadas como las que sí se encuentran en otros países. Agustín cuenta que aquí la condición de veterano puede comenzar prácticamente a los 30 años, lo que provoca que, a medida que pasan los años, las diferencias físicas sean cada vez más evidentes. Llegan los 45, los 50, los 55... y toca enfrentarse a rivales bastante más jóvenes. Una situación que termina empujando a muchos a colgar el bañador antes de tiempo.

A Agustín, que comenzó a competir en torneos de waterpolo en Las Teresitas y que comparte sus andanzas deportivas en redes sociales, le llegó un día, mientras se recuperaba de una compleja operación, un mensaje en alemán, «una parrafada» que tuvo que pasar por el traductor. Al otro lado estaban los jugadores del Cannstatt, que habían visto su perfil y querían contar con él para disputar el torneo.

Budapest en el horizonte

No fue la única propuesta. El catalán también recibió ofertas de equipos de San Diego, las Islas del Canal, Australia e Italia, pero finalmente se decantó por la aventura alemana. Así fue como acabó poniendo rumbo a Bratislava para disputar un Campeonato de Europa –con un equipo de Stuttgart– que terminaría convirtiéndole en historia del waterpolo español.

Agustín, de momento, sigue poniéndose retos. El próximo, Budapest, sede del Mundial Master del próximo año, donde ya ha dicho que quiere estar.