La Tercera Federación Canaria regresa con más acento tinerfeño

La Tercera Federación Canaria echa a rodar este fin de semana con la disputa de la segunda jornada –al menos eso dice el calendario–, después de que la primera página de la competición tuviera que arrancarse temporalmente del almanaque. ¿El motivo? La participación de la Selección Canaria en la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA, disputada en Letonia y saldada con la conquista del único billete continental hacia la fase final para la tricolor, obligó a aplazar el estreno de la división de oro del fútbol archipelágico.

Los 18 clubes que componen la categoría acordaron entonces reubicar íntegramente aquella jornada 1 en el miércoles 21 de octubre. De este modo, el fútbol regional, que rara vez en su historia ha hecho un hueco a acontecimientos de este calibre, cedió e hizo sitio al orgullo de representar a Canarias más allá de las Islas.

Así que, pasado el paréntesis internacional, toca volver a lo nuestro. Y lo nuestro, esta vez, llega con un marcado acento tinerfeño. Porque si la temporada pasada quedó para la historia como la de la representación más pobre de Tenerife desde la conversión de la Tercera en una categoría regional (a partir de la 80/81), la 26/27 nace justo en el extremo contrario. La isla del Teide recupera terreno, músculo y, sobre todo, identidad. De los cuatro representantes de la 25/26 se pasa a seis; esto es, un tercio de los 18 equipos que componen el Grupo XII. El fútbol tinerfeño vuelve a mandar en el mapa autonómico.

Los nuevos: Laguna y Añaza

No es un dato menor. Tampoco una simple cuestión estadística. El salto llega de la mano del CD Laguna y la UD Añaza, dos incorporaciones que ensanchan el espectro de lo que representará Tenerife en la quinta categoría del fútbol español. Dos clubes bien distintos y que devuelven a la Tercera dos de las expresiones más genuinas de nuestro fútbol, la de un clásico (Laguna) y la del fútbol de barrio (Añaza).

Acaymo y Aday, del Añaza. / UD Añaza

Junto a ellos, el CD Marino, convertido ya en uno de los proyectos más reconocibles y estables del fútbol tinerfeño y que ya acumula un lustro ininterrumpido en la categoría; el CD San Miguel, que hace un año logró sostenerse tras la desaparición del Ibarra y que cerró el curso 25/26 con una solvente permanencia, afronta ahora una nueva temporada entre los grandes del fútbol isleño; el Real Unión de Tenerife, representante de la capital y de vuelta a un escenario en el que busca echar raíces; y el Tenerife C, segundo filial blanquiazul, que encara su segunda campaña en la categoría.

Así las cosas, el reparto provincial recupera buena parte del equilibrio perdido con diez equipos pertenecientes a la provincia de Las Palmas y ocho a la de Santa Cruz de Tenerife. La brecha, que hace un año era de cuatro clubes –11 frente a 7–, se estrecha ahora hasta quedarse en solo dos. Tenerife aporta seis representantes. y La Palma, dos. La provincia occidental vuelve, de este modo, a colocar a ocho equipos en el Grupo XII, mientras que la oriental reúne diez entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El repatriado Carlos Gutiérrez y Héctor Reyes, del Laguna. / @arr.photoo

La Isla Bonita, eso sí, pierde algo de peso respecto al curso anterior con el ascenso del Atlético Paso a Segunda Federación y el descenso del Tenisca. El CD Mensajero, uno de los nombres propios y grandes clásicos de este Grupo XII, continuará en la categoría y volverá a pelear por cotas altas, mientras que la UD Los Llanos de Aridane, ascendida desde la Preferente, toma el relevo del Tenisca para cerrar en dos la representación palmera.

Enfrente, el bloque oriental vuelve a tener en Gran Canaria a su principal ejército, con cinco representantes: UD Villa de Santa Brígida, UD San Fernando, CF Panadería Pulido San Mateo, UD Las Palmas C y Estrella CF. Lanzarote mantiene sus tres plazas, con UD Lanzarote, CD Unión Sur Yaiza y San Bartolomé CF, mientras Fuerteventura gana presencia con dos recién llegados desde la Preferente: Villaverde y Playas de Sotavento.

El Norte sigue sin sitio

La recuperación de efectivos tinerfeños en la Tercera Federación no llega al Norte de la Isla. Un año más, ningún equipo de la comarca septentrional estará entre los 18 que componen el Grupo XII, prolongando una ausencia que ya se ha convertido en una triste costumbre. El Puerto Cruz, uno de los históricos del fútbol norteño, seguirá en Preferente, acompañado esta temporada por el Atlético Victoria y por un Vera que regresa a la categoría tras lograr el ascenso desde Primera Regional. Tres nombres con pasado y presente suficiente como para recordar que hubo un tiempo en el que el Norte tenía mucho más que decir en el fútbol regional.

La pena es aún más grande si se revisa la trayectoria reciente de históricos como Realejos (fue campeón, por ejemplo, de la primera campaña de la categoría una vez se estructuró de forma territorial, la 80/81, y llegó a desempeñarse en Segunda División B), Orotava o Icodense. Los tres volverán a militar esta temporada en Primera Regional, la penúltima categoría del fútbol español. Una realidad que el incombustible Kiko Ratón –cumplirá 50 años el próximo 19 de septiembre y seguirá jugando en el Puerto– ya advertía a este medio hace un mes, poniendo voz a un problema tan conocido como difícil de revertir en el fútbol norteño: «Económicamente competir con los del sur es imposible. Ellos tienen muchos sponsors y nosotros aquí tenemos lo justo y necesario».