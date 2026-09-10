Las duras palabras de Valdano sobre la ausencia de Pedri en la lista del Balón de Oro: "Es una vergüenza"

"Es una vergüenza, francamente". Son las palabras del exfutbolista y exentrenador Jorge Valdano que sorprendieron en la noche de este miércoles a los espectadores del partido de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Feyenoord.

Eran los minutos previos al inicio del encuentro, mientras los jugadores culés realizaban el calentamiento inicial. El argentino, que forma parte del grupo de comentaristas del canal de Deportes de Movistar +, vio un rostro con el que, como se suele decir, le llevaron los demonios: el tinerfeño Pedri.

A la par que lo miraba tuvo un impulso que dejó boquiabiertos a los espectadores: "Estoy muy ofendido". Tres palabras a las que la periodista Helena Condis respondió entre risas: "Aprovecha que lo tienes aquí cerquita y se lo dices".

"Para perderle el cariño"

Valdano, a pesar de que también soltó alguna leve carcajada, se mantuvo en su discurso serio y destapó el motivo de su ofensa y su enfado. El reconocido rostro del fútbol no comparte la lista de los 30 nominados al Balón de Oro porque falta el jugador de Tegueste.

No es la primera vez que el comentarista argentino se deshace en elogios al juego de Pedri González, pero en esta ocasión se trata de una cuestión de reconocimiento a la calidad del futbolista tinerfeño.

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A juicio de Valdano, es tal la "vergüenza" de que no se haya tenido en cuenta al isleño en esta lista que no dudó en aseverar que la ausencia del culé "es para perderle el cariño al Balón de Oro".