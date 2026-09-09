El Tenerife Libby’s quiere que «la realidad supere a la IA»

Esta temporada, la realidad supera a la IA. El Tenerife Libby’s La Laguna presentó ayer su campaña de abonados para la temporada 26/27. El acto contó con la presencia del presidente de la entidad blanquiazul, David Martín; el director financiero de Libby’s Canarias, Jorge Escuder; además de la plantilla y cuerpo técnico del Tenerife Libby’s La Laguna.

Para Martín destacó que el spot oficial «tiene un toque de IA». «Mediante él queremos descubrir la auténtica realidad, que es lo que verdaderamente se vive en una época tan tecnológica y artificial: la pasión en el pabellón; los vínculos; la calidad humana; y el apoyo importante de la afición mediante el corazón de nuestros aficionados, que es nuestro mayor algoritmo por lo que nos hacen sentir en el Pablos Abril. A nuestros rivales les cuesta jugar en nuestra cancha porque es una olla a presión», señaló el dirigente blanquiazul.

Sobre la campaña de abonos, Martín destacó que la venta –desde hoy a las 12:00– se realizará de manera online, con un precio de 50 euros para la temporada, pero con precios especiales para grupos, renovaciones y aficionados al club. «Esperamos llegar a los 400 abonados, haciendo de nuestro pabellón un auténtico fortín», recalca el presidente. El pase incluirá todos los partidos de la temporada –Liga Iberdrola, competiciones europeas y un hipotético playoff–, estando operativo para su adquisición hasta junto antes del inicio liguero del 3 de octubre.

Para la 26/27 habrá importantes novedades como el early ticket. «Aprovechando que tendremos cinco derbis, vamos a gestionar esta iniciativa para que la gente no venga solo a ver el partido al pabellón, sino que lo hagan con mayor previsión para que puedan acceder a descuentos, ventajas y, además, que las jugadoras puedan sentirse arropadas desde el calentamiento. Queremos que el deporte trascienda más allá de ver un encuentro, con una experiencia donde nuestra afición conecte con las jugadoras, sintiéndose identificados y que puedan ayudarnos a conseguir los objetivos», reseñó David Martín.

La promesa de Yeisy Soto

Mientras, la capitana del Tenerife Libby’s La Laguna, Yeisy Soto, ejerció de portavoz de la plantilla durante el desarrollo del acto. «Animo a nuestra afición a que sigan acompañándonos y que conozcan también a nuestros nuevos fichajes, cuyas caras empiezan a ser más familiares. Vamos a darlo todo dentro y fuera de la cancha para representar de la mejor manera al club», comentó.

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Por su parte, Jorge Escuder se congratuló de la alianza entre ambas entidades. «Llevamos nueve años juntos, por lo que la intención es prorrogarlo como mínimo otra década. Ha sido un camino muy bonito para nosotros, pudiendo vincular nuestra marca a un proyecto tan potente como el del Haris. «Sé que esta temporada van a pelearlo, ya que cuentan con una plantilla de mucho potencial atlético. Les deseo mucha suerte», añadió. n