Chueca, la tinerfeña del "sueño loco" de Sídney a la consagración como árbitra en Berlín

Han pasado cuatro años del primer gran evento internacional que arbitró la tinerfeña Ariadna Chueca. Su designación en la Copa de Mundo de Sídney 2022 fue una sorpresa: "Ahí pensaba, ¿por qué yo?". Un ciclo más tarde, en la edición de 2026, ha pisado el parqué del Berlín Arena con mucha más confianza. La que da la experiencia de haberse probado en escenarios gigantes como los Juegos Olímpicos de París 2024, finales de Euroliga Femenina, la Liga Endesa o, incluso, la liga de verano de la NBA.

"La Ariadna de Sídney era más jovencita, más tímida, estaba empezando y cuando llegas a una competición sabes que cada cosa tiene su tiempo y su rol", recuerda la colegiada en una entrevista con la Agencia EFE.

Lo de Australia fue entonces, resume, "un sueño loco" por irse hasta las antípodas para juntarse con la élite del arbitraje FIBA. Sin embargo, Chueca llega a Berlín este verano asentada entre las mejores.

"Fue un campeonato de copiar y pegar y ahora, con la experiencia que tengo en la mochila, entro con otro pie, sin ser nadie porque todos hemos empezado de cero, pero siendo una Ariadna diferente", relata.

En esta Copa del Mundo ya ha arbitrado tres encuentros de fase de grupos: dos de Estados Unidos, ante China y República Checa, y el Puerto Rico-Bélgica. Además, fue designada para la clasificación de cuartos para dirigir el Alemania-Corea.

Ariadna Chueca, junto a Cheryl Reeve, seleccionadora de USA en el Mundial 2022 de Sydney. / FIBA

Aunque su presencia en la cita mudialista se confirmó a final de agosto, su camino hacia Berlín comenzó en abril con trabajo de preparación física y con análisis de vídeo online.

En el ecuador de la puesta a punto tocó la Copa del Mundo sub-17 masculina de Estambul, un campeonato que la FIBA tomó como prueba y como formación presencial.

Todo ello con el objetivo de "unificar criterios" entre árbitros de todo el mundo y de diferentes niveles. Precisamente una de las claves de esa preparación siempre es "hablar entre nosotros y entender cómo piensan los compañeros, en definitiva, conocernos", detalla.

Se trata de un acondicionamiento integral en el que también se llevan a cabo sesiones de psicología con el objetivo de "mirar diferentes aspectos y tocar todos los puntos posibles".

Chueca valora estos cuatros años "de aprendizaje" entre ligas domésticas y competiciones internacionales y asegura que cada oportunidad le ha hecho crecer "de una forma u otra".

Canarias, presente

Con su presencia en Berlín 2026, Ariadna Chueca se suma a las dos componentes canarias de la selección española, Maite Cazorla y Elena Buenavida.

"Es maravilloso, creo que no le damos importancia, somos islas pequeñitas pero tenemos mucho basket, respiramos baloncesto y estamos a un gran nivel nacional", dice.

Chueca se mostró orgullosa de sus orígenes. "En cada evento al que voy, todo el mundo sabe de dónde soy y me gusta contarlo. Me encanta que seamos tan pequeñas y poder representar a las islas tan lejos" añade.

Antes de que Chueca fuera una fija en las designaciones arbitrales internacionales, la Copa del Mundo hizo parada en su casa, en Tenerife, en 2018. En aquel entonces, ella estaba lejos de su tierra, en Finlandia, donde sentó las bases de una meteórica carrera como árbitra que le llevaría a las siguientes citas mundialistas.