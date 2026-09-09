Chueca, la tinerfeña del "sueño loco" de Sídney a la consagración como árbitra en Berlín
La presencia de Ariadna Chueca en Berlín 2026 pone de relieve el peso del baloncesto de las islas en el panorama internacional, donde coincide con las jugadoras Maite Cazorla y Elena Buenavida
Ivone Palenzuela (EFE)
Han pasado cuatro años del primer gran evento internacional que arbitró la tinerfeña Ariadna Chueca. Su designación en la Copa de Mundo de Sídney 2022 fue una sorpresa: "Ahí pensaba, ¿por qué yo?". Un ciclo más tarde, en la edición de 2026, ha pisado el parqué del Berlín Arena con mucha más confianza. La que da la experiencia de haberse probado en escenarios gigantes como los Juegos Olímpicos de París 2024, finales de Euroliga Femenina, la Liga Endesa o, incluso, la liga de verano de la NBA.
"La Ariadna de Sídney era más jovencita, más tímida, estaba empezando y cuando llegas a una competición sabes que cada cosa tiene su tiempo y su rol", recuerda la colegiada en una entrevista con la Agencia EFE.
Lo de Australia fue entonces, resume, "un sueño loco" por irse hasta las antípodas para juntarse con la élite del arbitraje FIBA. Sin embargo, Chueca llega a Berlín este verano asentada entre las mejores.
"Fue un campeonato de copiar y pegar y ahora, con la experiencia que tengo en la mochila, entro con otro pie, sin ser nadie porque todos hemos empezado de cero, pero siendo una Ariadna diferente", relata.
En esta Copa del Mundo ya ha arbitrado tres encuentros de fase de grupos: dos de Estados Unidos, ante China y República Checa, y el Puerto Rico-Bélgica. Además, fue designada para la clasificación de cuartos para dirigir el Alemania-Corea.
Aunque su presencia en la cita mudialista se confirmó a final de agosto, su camino hacia Berlín comenzó en abril con trabajo de preparación física y con análisis de vídeo online.
En el ecuador de la puesta a punto tocó la Copa del Mundo sub-17 masculina de Estambul, un campeonato que la FIBA tomó como prueba y como formación presencial.
Todo ello con el objetivo de "unificar criterios" entre árbitros de todo el mundo y de diferentes niveles. Precisamente una de las claves de esa preparación siempre es "hablar entre nosotros y entender cómo piensan los compañeros, en definitiva, conocernos", detalla.
Se trata de un acondicionamiento integral en el que también se llevan a cabo sesiones de psicología con el objetivo de "mirar diferentes aspectos y tocar todos los puntos posibles".
Chueca valora estos cuatros años "de aprendizaje" entre ligas domésticas y competiciones internacionales y asegura que cada oportunidad le ha hecho crecer "de una forma u otra".
Canarias, presente
Con su presencia en Berlín 2026, Ariadna Chueca se suma a las dos componentes canarias de la selección española, Maite Cazorla y Elena Buenavida.
"Es maravilloso, creo que no le damos importancia, somos islas pequeñitas pero tenemos mucho basket, respiramos baloncesto y estamos a un gran nivel nacional", dice.
Chueca se mostró orgullosa de sus orígenes. "En cada evento al que voy, todo el mundo sabe de dónde soy y me gusta contarlo. Me encanta que seamos tan pequeñas y poder representar a las islas tan lejos" añade.
Antes de que Chueca fuera una fija en las designaciones arbitrales internacionales, la Copa del Mundo hizo parada en su casa, en Tenerife, en 2018. En aquel entonces, ella estaba lejos de su tierra, en Finlandia, donde sentó las bases de una meteórica carrera como árbitra que le llevaría a las siguientes citas mundialistas.
- La Policía Local detiene a una persona por entrar sin autorización en la vivienda que tenía alquilada a otra en Güímar
- El tamaño del primer muelle flotante de Canarias pone en jaque su operativa en Santa Cruz de Tenerife
- El restaurante de Tenerife al que muchos van por un solo plato: lleva más de 40 años ofreciendo conejo
- Ratifican la condena a un vecino de Tenerife por falsificar la pegatina de la ITV caducada desde hacía dos años
- Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea
- El CD Tenerife detecta la venta ilegal de sus nuevas camisetas: en torno a 20 euros
- Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios
- Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla