El Centinela vuelve a aparecer con Iriome González al frente: el histórico club de Icod regresa tras más de una década

El fútbol sénior interinsular completa este fin de semana su puesta de largo con el estreno de la Primera y la Segunda Regional en Tenerife –la Preferente comenzó hace dos semanas–. La Segunda, la categoría más baja del fútbol territorial, cincela siempre alguna historia que contar; es en esta categoría donde nacen los clubes, los nuevos proyectos echan a andar y los históricos que, después de tocar fondo, vuelven a asomar. Esta historia va precisamente de esto último. Transcurre en Icod, tierra de talento y fútbol, que volverá a ver jugar en El Molino, más de una década después, a la Unión Deportiva Centinela. Al frente del regreso, el nombre de un ex del CD Tenerife, Iriome González.

«Queremos tratar de crear algo nuestro, muy nuestro, de chicos de aquí», es la idea que Iriome –que ejercerá como presidente y jugador– y su equipo de trabajo –del que no se quiere olvidar y en el que también figura otro exblanquiazul como Jesús Álvaro, además de Anselmo, Jonay o Carmelo– han querido imprimir a este nuevo proyecto de Icod y para Icod: «Intentamos construir algo con gente de la casa, pensando en otra cosa que no sea el dinero. Quizás lo fácil sea fichar gente de fuera, pero no. Queremos tratar de crear algo nuestro, muy nuestro, de chicos de aquí».

Detrás del regreso de la UD Centinela (entidad nacida en 1995) hay mucho más que una ocurrencia pasajera. Reconoce Iriome que han sido meses de papeleo, conversaciones y trabajo para recuperar un club que llevaba décadas inactivo y devolverlo a los terrenos de juego –es el principal objetivo que se había marcado la directiva–, pero también para hacerlo respetando su identidad, con su nombre y su historia. «El camino fácil hubiera sido sacar un Centinela nuevo, cambiándole algún nombre, pero elegimos el viejo Centinela porque yo mismo vestí esa camiseta cuando era pequeño y gente de la directiva también jugó allí. Creo que lo bonito era que volviera el auténtico», explica el ahora dirigente.

Iriome González. / Airam Running Fotografía

A Iriome, que se las ha visto de todos los colores en el fútbol –más de 400 partidos en el profesionalismo le avalan–, le faltaba vivir la otra cara de este deporte, la de los despachos. Mutualidades, fichas, Hacienda y un sinfín de gestiones forman parte ahora de su día a día; también alguna piedra en el camino, ya que reconoce que hubo personas que trataron de poner «trabas» y que «intentaron que esto no saliera». Todo eso queda en un segundo plano a pocos días de arrancar la liga, cuando la ilusión por echar a andar se impone, y, sobre todo, cuando comprueba que la memoria del Centinela sigue viva. Antiguos jugadores se han acercado para contarle que vistieron aquella camiseta; otros han comprado bonos, lotería o se han puesto a buscar patrocinadores sin que nadie se lo pidiera. «Parece que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo», reconoce Iriome.

El estreno en casa, el sábado 19

Sobre la plantilla del nuevo Centinela 26/27, destaca que «la gran mayoría son chicos que se criaron en el Molino». El estreno para los chicos de Juanma Acosta llegará este viernes, a las 21:00 horas, en el campo del Portezuelo, mientras que el debut ante su gente tendrá que esperar hasta el sábado 19, cuando reciban al Perdoma B. Hasta entonces, la pretemporada ha servido para ir encajando piezas en un proceso que, como reconoce, no ha sido precisamente sencillo. «Estamos con muchas piezas en un puzzle que tenemos que armar», explica el presidente. El balance, eso sí, invita al optimismo: «La adaptación de los chicos está siendo bastante buena».

En esa plantilla estará también el propio Iriome, el mismo que un día se hizo un nombre en los derbis con un doblete a Las Palmas en el Rodríguez López. Aquel jovencísimo extremo, que celebró sus dos goles al eterno rival aquel 24 de marzo de 2007 corriendo hacia la grada de Gol, vuelve ahora a ponerse la camiseta de sus comienzos, casi 20 años después, y tras su reciente paso por el fútbol aficionado y una breve aventura en el Icodense. Regresa para vestir la camiseta que lució de niño, mucho antes de imaginar siquiera todo lo que vendría después. No estaba en sus planes volver a jugar, pero «los chicos querían» y terminaron convenciéndole. Eso sí, reconoce, entre bromas, que ya no «está para muchos trotes».

En vista de lo que se viene a partir de este viernes para él y los suyos, Iriome tiene claro que el proyecto necesita tiempo y que aquí no vale correr: «En los planes está el crecer progresivamente, con pausa». Para este primer año, insiste, «las prisas son malas consejeras». La idea, avanzar poco a poco, asentarse en la categoría y, si el proyecto sigue creciendo, recuperar también el fútbol base. «No queremos sacar este año y que esto se acabe», deja claro.