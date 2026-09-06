Tenerife B y Paso, mismo nivel, distintos caminos

Se pone en marcha la Segunda RFEF y lo hace con la participación de cuatro equipos canarios, el Tenerife B, que cumple su tercera campaña seguida en este nivel, Las Palmas Atlético, que repite, y los ascendidos Atlético Paso y Tamaraceite. Los blanquiazules coincidirán en el Grupo IV con los dos conjuntos grancanarios. Los verdinegros irán por separado en el V por un ajuste de última hora decidido por la Federación Española.

El Tenerife B, que viene de cumplir con nota alta en sus dos anteriores participaciones en Segunda RFEF –50 puntos en la 25/26 y 47 en la 24/25–, emprende el camino en el campo de uno de los novatos, pero no uno cualquiera. Se trata del Badajoz, un equipo que compitió por última vez en Segunda División en 2003 y que, desde entonces, ha estado transitando por los escalones inferiores, incluyendo la Tercera extremeña, de la que salió el curso pasado. Con el fichaje destacado de Iker Guarrotxena, las expectativas son altas. Su idea es recuperar estatus.

Álex Ortolá y Samu Corral con el nuevo uniforme del Atlético Paso. | ATLÉTICO PASO

La cita en El Vivero (en directo, a las 11:00, por el canal de YouTube del Tenerife) empezará a calibrar la cohesión de un filial que, como cada verano, ha pasado por el túnel de lavado. En la lista de canteranos con dorsal están los refuerzos Oier Gastesi (portero), Tito Cordero, Ismael Muñoz, Álex Llorens (centrales), Sergio Fernández (lateral zurdo), Manu Vila (centrocampista), Amara Laghdaf (extremo) y Óscar Bazaga (delantero). Completan la plantilla que entrena Leandro Cabrera, por orden de número, los jugadores de la casa Sergio Aragoneses, Jesús Belza, Pau Fernández, Kevin González –de baja por una lesión–, Yerover Gómez, Dani Álvarez, Joel Pérez, Dylan Perera, Christian Hernández, Giovanni García, Omar Sánchez, Juliano de Souza, Ale Peke, David Yanes, Nehuen Monserrat, Fer Cruz, Borna Ivanda, José Antonio Sosa, Daniel Padrón, José Yanes, Manu Montero y Dailo Suárez.

A la misma hora se reencontrará el Atlético Paso con la Segunda RFEF, una categoría en la que se estrenó en la temporada 22/23 para tocar techo en la siguiente con su clasificación para la promoción de ascenso –derrota ante el Barakaldo en semifinales– y desinflarse por completo en la 24/25: caída a Tercera como colista. Lejos de diluirse, el Atlético Paso, con Maxi Barrera en el banquillo y Jony Vega diseñando la plantilla, subió como campeón a lomos de una dinámica que espera mantener en el debut como local ante uno de los históricos del grupo, el Numancia.

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Por falta de alicientes no será. No solo por el regreso y por el rival de la primera jornada, sino por la amplia nómina de novedades de la plantilla. Sin ir muy lejos, la del central majorero Aridane Hernández, el último en llegar. El club verdinegro también se reforzó con los porteros Biel Escribano y Edu Loskos; los laterales Izan Hernández, Izan Muñoz y Jorge Borao; los centrales Marc Vilaplana y Omar Jaiteh; los mediocentros Fran Gómez, Fran Rivera y Álex Ortolá; los extremos Carlos León, Nili Perdomo y Amai Felipe; y los delanteros Aythami Perera, Iván Villoslada y Jesús Ogando. Un nuevo Paso.