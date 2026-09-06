Conquista Kids: más de 500 niños y jóvenes participan en Tenerife en la exitosa carrera de obstáculos

Más de 500 niños y jóvenes participaron este domingo en una nueva edición de la carrera de obstáculos Conquista Kids, con participantes de entre 4 y 14 años procedentes de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García Abreu, resaltó la importancia de esta prueba en el fomento de la deportividad, la competencia sana y el compañerismo entre las generaciones más jóvenes. Además, destacó que Conquista Kids reafirma, una vez más, su relevancia en el ámbito deportivo a nivel regional y nacional como “una de las carreras de obstáculos más importantes del país”.

García Abreu trasladó su felicitación a todos los niños y niñas que participaron en la competición y agradeció el trabajo de la organización para garantizar su correcto desarrollo con todas las garantías de seguridad.

Carrera Conquista Kids en Tenerife / El Día

El director del evento, Jonathan Gutiérrez, señaló que la carrera contó con obstáculos especialmente diseñados y adaptados a cada etapa del desarrollo de los competidores. “Nuestra intención va orientada siempre a conseguir que todos los grupos puedan disfrutar de pruebas pensadas especialmente para ellos, seguras y divertidas”, añadió.

Asimismo, Gutiérrez detalló que el evento surge con el objetivo de incentivar el esfuerzo y trabajo en equipo, combinando la diversión con el aprendizaje y el compañerismo.

El recorrido de Conquista Kids 2026 comenzó en la calle Martín Corvo y se desarrolló, en gran parte, en el parque El Pinar, con pruebas de barro y el ya tradicional tobogán de agua. La competición finalizó con una fiesta del agua y de la espuma en este mismo espacio.