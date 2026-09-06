Conquista Kids: más de 500 niños y jóvenes participan en Tenerife en la exitosa carrera de obstáculos
La Victoria de Acentejo acoge a participantes de entre 4 y 14 años en una prueba deportiva de obstáculos adaptados a diferentes grupos de edad
Más de 500 niños y jóvenes participaron este domingo en una nueva edición de la carrera de obstáculos Conquista Kids, con participantes de entre 4 y 14 años procedentes de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.
El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García Abreu, resaltó la importancia de esta prueba en el fomento de la deportividad, la competencia sana y el compañerismo entre las generaciones más jóvenes. Además, destacó que Conquista Kids reafirma, una vez más, su relevancia en el ámbito deportivo a nivel regional y nacional como “una de las carreras de obstáculos más importantes del país”.
García Abreu trasladó su felicitación a todos los niños y niñas que participaron en la competición y agradeció el trabajo de la organización para garantizar su correcto desarrollo con todas las garantías de seguridad.
El director del evento, Jonathan Gutiérrez, señaló que la carrera contó con obstáculos especialmente diseñados y adaptados a cada etapa del desarrollo de los competidores. “Nuestra intención va orientada siempre a conseguir que todos los grupos puedan disfrutar de pruebas pensadas especialmente para ellos, seguras y divertidas”, añadió.
Asimismo, Gutiérrez detalló que el evento surge con el objetivo de incentivar el esfuerzo y trabajo en equipo, combinando la diversión con el aprendizaje y el compañerismo.
El recorrido de Conquista Kids 2026 comenzó en la calle Martín Corvo y se desarrolló, en gran parte, en el parque El Pinar, con pruebas de barro y el ya tradicional tobogán de agua. La competición finalizó con una fiesta del agua y de la espuma en este mismo espacio.
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