Pimentel, a por el reto de casa

Después de recorrer diferentes ciudades españolas y europeas para competir al más alto nivel, Samuel Pimentel tendrá este fin de semana una cita especial. El deportista de Icod de Los Vinos afrontará por primera vez un HYROX en su isla natal, coincidiendo además con el estreno de la franquicia en Canarias.

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este viernes 4 y hasta el domingo 6 una competición que reunirá a más de 10.000 participantes. Pimentel entrará en escena este sábado, a partir de las 18:20 horas, dentro de la tanda Pro.

Una oportunidad casi impensable cuando comenzó a adentrarse en el mundo híbrido. «Yo recuerdo cuando fui al box y era como el 1% de ese volumen, un poco un bicho raro», rememora. El panorama, reconoce, ha cambiado de manera radical. «He ido a varias ciudades españolas y fuera de España y la verdad que el crecimiento se ha visto a nivel exponencial».

A sus 42 años, Pimentel atraviesa una de las mejores etapas de su trayectoria deportiva. Procedente del fútbol sala y el ciclismo, encontró en las carreras híbridas una disciplina a la medida de sus características. En 2024 fue tercero de su grupo de edad en el Mundial de Niza y desde entonces ha seguido acumulando experiencia y resultados en competiciones nacionales e internacionales.

Para Tenerife llega con una preparación que ha tenido que encajar, una vez más, con el resto de sus obligaciones. «Entrenamiento a tope y con muchísimas ganas de hacerlo bien», resume el atleta de Bikila, que reconoce la dificultad de «compaginarlo con el trabajo y la familia».

En esta ocasión contará además con el respaldo de Bikila y competirá con las PUMA Nitro Elite. «Lo que he visto de primera mano es el agarre. Van a ser súper reactivas, súper rápidas», destaca sobre unas zapatillas que estrenará en competición este sábado.

Será, en cualquier caso, un HYROX diferente. Acostumbrado a hacer las maletas para competir fuera de Canarias, esta vez Pimentel jugará en casa, con el aliciente añadido de hacerlo ante su propia gente. Y lo hará, además, en una cita histórica para la disciplina en las Islas, que sigue ganando presencia.